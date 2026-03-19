ソフトバンクの小久保裕紀監督（54）が19日、筑後のファーム施設で行われた広島とのファーム公式戦を視察。先発登板した大津亮介投手（27）の開幕ローテーション入りを見直すことを明かした。

「取られ方が良くなかった。本来はきょう見てローテ（入り）を伝えようかと思っていたけど、いったん持ち帰る」

先発のマウンドに上がった大津は5回1/3を投げて94球5安打3失点、4奪三振2四球だった。4―0の2回、先頭の4番・ラミレスに四球を与えて出塁を許したが、続く堂林は併殺に打ち取った。しかし小林に再び四球。2死一塁で持丸に2点本塁打を浴びた。小久保監督は「いろんなボールを試していたのかは分からないけど」と厳しい表情だった。

特定の名前は出さなかったものの「他の先発ピッチャーで結果を出しているピッチャーもいる」と他候補の存在を示唆した。17日の広島とのファーム公式戦では、先発登板した上茶谷が6回までノーヒットノーランの投球を続け、7回1安打とアピールをしている。大津の開幕ローテーション入りは内定していたようだが、再検討することになった。