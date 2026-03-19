NiziU・MIIHIの大ファン公言

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で銅メダルを獲得し、日本に感動を呼んだ中井亜美（TOKIOインカラミ）。9人組グローバル・ガールズグループ「NiziU」のMIIHIの大ファンであることを公言している17歳はNiziUに花を贈り、ファンの間に反響が広がった。

中井は五輪閉幕後の2月26日、日テレ系「DayDay.」に生出演。MIIHIから直筆メッセージが届けられ、涙を流して感激。「本当にびっくり。夢が叶ってますね、今」と声を震わせていた。

NiziUが東京・国立代々木競技場第一体育館でライブを行った18日、MIIHIはインスタグラムを更新。ストーリー機能で「御祝 NiziU様 中井亜美より」と記された花とともに、笑みを浮かべる写真を公開すると、ファンから様々な声が上がった。

「えええ中井亜美ちゃんからお花！！」

「中井亜美ちゃんからNiziU宛てにお花届いたんだね」

「17歳で御祝のお花を贈る中井亜美ちゃんすごすぎる！」

「中井亜美ちゃんから花届いてミイヒが持ってる！！」

「中井亜美ちゃーーーん お花まじか」

「中井亜美ちゃんからの花束とウルトラキュートなウインクと…なんかもう情報量が ミイヒちゃんカワイイ」

中井は25日開幕の世界選手権（チェコ・プラハ）にも出場。五輪に続いて、世界大会での表彰台を狙う。



（THE ANSWER編集部）