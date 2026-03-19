『その天才様は偽装彼女に執着する』ティザービジュアル解禁 香音、堀丞、しゅはまはるみが追加キャストに
今野大輝（B＆ZAI）と加藤史帆がダブル主演する4月23日スタートのドラマ『その天才様は偽装彼女に執着する』（CBCテレビ／毎週木曜0時58分）より、ティザービジュアルが解禁。あわせて、追加キャストとして香音、堀丞、しゅはまはるみの出演が発表された。
【写真】香音、堀丞、しゅはまはるみの場面写真が公開
本作は、【孤高の天才プログラマー×世話焼き不憫女子】が織りなす、契約関係から始まる“溺愛ラブコメディ”。原作は、累計売上6億円、累計発行部数90万部（紙・電子書籍コミックス換算）を突破し、総合電子書籍ストア「ブックライブ」の総合年間ランキングで2年連続1位を獲得した同名コミック。
孤高の天才プログラマー・若月郁には、STARTO ENTERTAINMENTの人気アイドルグループB＆ZAIでリーダーを務める今野大輝。崖っぷちヒロイン・星野凛を、日向坂46を卒業後、現在はモデルや女優としてマルチな活躍を見せる加藤史帆が演じる。
このたび、ティザービジュアルが初解禁。スーツ姿の郁（今野）と、ドレスをまとった凛（加藤）による美麗なツーショットが描かれている。添えられたコピーは「契約関係から始まる溺愛ラブ」。“嘘”から始まったはずの恋人契約が、いつしか“本気”へと変わっていく――。近すぎる距離が2人の関係を一気に動かしていく予兆を感じさせる、心拍数高めのビジュアルに仕上がっている。
さらに、物語をいっそう盛り上げる追加キャスト情報も、役写真とコメントとあわせて一挙発表された。凛の元同僚で、あらゆる手を使って凛から郁を奪おうと画策する池本紗矢役には、モデル・俳優としてマルチに活躍する香音が決定。凛の兄で、郁からも信頼の厚い理解者・星野昂役を、俳優として精力的に活動する堀丞が演じる。そして、凛の母・星野千絵役として、確かな演技力と存在感で作品に深みを与える個性派俳優・しゅはまはるみが出演する。
ドラマ『その天才様は偽装彼女に執着する』は、CBCテレビローカルエリアにて4月23日より毎週木曜0時58分放送。
※追加キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■香音／池本紗矢役
池本紗矢役の香音です。紗矢ちゃんは、あらゆる手を使って凛の恋を揺さぶる小悪魔的存在として、思わせぶりに距離を縮めながら、物語をどんどんかき乱していきます。私もここまでの悪女を演じるのが、初めてだったので最初どこまでやりきったらいいのだろうと不安でしたが、現場で皆さんとディスカッションしていくことですごく見応えのある役になったと思うので、放送を楽しみにしていてください。
■堀丞／星野昂役
若月郁の友人そして星野凛の兄である星野昂役を演じさせていただきます、堀丞です。妹の凛！ 家族！ 郁！とのシーンはやく観てもらいたいオススメの場面が沢山あります！ 今回の撮影で、郁役のこんぴーとももの凄く仲良くなれました！ 今は第1話の放送がとにかく楽しみでございます！！！！！ 原作を読んでワクワクしながら4月23日を待ちます。
■しゅはまはるみ／星野千絵役
たった3人の家族ですが、それぞれが家族への愛が溢れすぎていて、もっとずっとこの子たちの母親でいたいと感じられるような、とても素敵なドラマです。それでも、相手を思うからこそ空回りしてしまうんだから愛情って難しいもんですよねえ。偽装彼女という全く新しい設定に見えながらも実は硬派なこの作品。どうぞラストまで見届けてくださいね！
【写真】香音、堀丞、しゅはまはるみの場面写真が公開
本作は、【孤高の天才プログラマー×世話焼き不憫女子】が織りなす、契約関係から始まる“溺愛ラブコメディ”。原作は、累計売上6億円、累計発行部数90万部（紙・電子書籍コミックス換算）を突破し、総合電子書籍ストア「ブックライブ」の総合年間ランキングで2年連続1位を獲得した同名コミック。
このたび、ティザービジュアルが初解禁。スーツ姿の郁（今野）と、ドレスをまとった凛（加藤）による美麗なツーショットが描かれている。添えられたコピーは「契約関係から始まる溺愛ラブ」。“嘘”から始まったはずの恋人契約が、いつしか“本気”へと変わっていく――。近すぎる距離が2人の関係を一気に動かしていく予兆を感じさせる、心拍数高めのビジュアルに仕上がっている。
さらに、物語をいっそう盛り上げる追加キャスト情報も、役写真とコメントとあわせて一挙発表された。凛の元同僚で、あらゆる手を使って凛から郁を奪おうと画策する池本紗矢役には、モデル・俳優としてマルチに活躍する香音が決定。凛の兄で、郁からも信頼の厚い理解者・星野昂役を、俳優として精力的に活動する堀丞が演じる。そして、凛の母・星野千絵役として、確かな演技力と存在感で作品に深みを与える個性派俳優・しゅはまはるみが出演する。
ドラマ『その天才様は偽装彼女に執着する』は、CBCテレビローカルエリアにて4月23日より毎週木曜0時58分放送。
※追加キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■香音／池本紗矢役
池本紗矢役の香音です。紗矢ちゃんは、あらゆる手を使って凛の恋を揺さぶる小悪魔的存在として、思わせぶりに距離を縮めながら、物語をどんどんかき乱していきます。私もここまでの悪女を演じるのが、初めてだったので最初どこまでやりきったらいいのだろうと不安でしたが、現場で皆さんとディスカッションしていくことですごく見応えのある役になったと思うので、放送を楽しみにしていてください。
■堀丞／星野昂役
若月郁の友人そして星野凛の兄である星野昂役を演じさせていただきます、堀丞です。妹の凛！ 家族！ 郁！とのシーンはやく観てもらいたいオススメの場面が沢山あります！ 今回の撮影で、郁役のこんぴーとももの凄く仲良くなれました！ 今は第1話の放送がとにかく楽しみでございます！！！！！ 原作を読んでワクワクしながら4月23日を待ちます。
■しゅはまはるみ／星野千絵役
たった3人の家族ですが、それぞれが家族への愛が溢れすぎていて、もっとずっとこの子たちの母親でいたいと感じられるような、とても素敵なドラマです。それでも、相手を思うからこそ空回りしてしまうんだから愛情って難しいもんですよねえ。偽装彼女という全く新しい設定に見えながらも実は硬派なこの作品。どうぞラストまで見届けてくださいね！