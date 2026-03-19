WBC1次ラウンド・カナダ戦

レジェンド左腕の珍行動の真相が明らかになった。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドの米国―カナダ戦。米国のクレイトン・カーショー投手が、試合中にビール缶を持っていたことが話題となった。カーショーは米記者に「あれが大バズリしている意味がよく分からないよ」などとコメントしている。

13日（日本時間14日）の米国―カナダ戦。ブルペンで待機していたカーショーは6回、立ち上がって移動すると銀色のビールの缶を受け取っていた。

このシーンは、米専門メディア「ドジャース・ネーション」公式Xが、「クレイトン・カーショーが、アメリカ対カナダの準々決勝の真っ最中にビールを手に取った（笑）」などとイジり、米ファンにも笑いが広がっていた。

同メディアのダグ・マケイン記者は、日本時間18日に自身のXを更新。「クレイトン・カーショーにたった今会って、試合中に缶ビールを貰ったこの瞬間について聞いた」として、カーショーのコメントを紹介した。

「実はあれはただのゴミだったんだ。空だった。あれが大バズリしている意味がよく分からないよ」

真相が明らかとなり、米ファンからも「それなら辻褄が合うね。なんでPCAが彼にビールを投げる必要があるんだ？ イニングの合間にフィールドで拾ったって考える方が自然だ」「実際にビールだったらもっといいストーリーになるからね」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）