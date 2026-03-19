17日（火）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（VSリーグ女子）のクインシーズ刈谷が、3月19日（木）から22日（日）に愛知県にある久屋大通公園で行われる「CBCテレビ 5チャン春祭り」でイベントブースを出展することをクラブ公式SNSで発表した。

今回で2回目の開催となる「CBCテレビ5チャン春祭り」は、ステージイベントやブースイベント、グルメイベントなど5感を使って楽しめるイベント満載となっている。

刈谷のブース出展は20日（金）から22日（日）の各日10:00から17:00に、久屋大通公園（エンゼル広場）の企業ブースにて実施される。ブースでは無料で参加できる「サーブ的あてチャレンジ！」が開催され、体験した方やブースに立ち寄った方にもプレゼントがあるとのこと。

21日（土）には、ステージ（久屋大通公園内のエディオン久屋広場）で13:30から14:30にCBCテレビ「「花咲かタイムズ」延長戦！5チャン春祭り みんな来てねSP」が放映され、刈谷のチームコーディネーターを担当している元女子日本代表の荒木絵里香さんがステージに来場する予定だ。