UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージラウンド16 バイエルン・ミュンヘンとアタランタの第2戦が、3月19日05:00にアリアンツ・アレーナにて行われた。

バイエルン・ミュンヘンはハリー・ケーン（FW）、ルイス・ディアス（FW）、ラファエル・ゲレイロ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアタランタはカマルディーン・スレマナ（FW）、ジャンルカ・スカマッカ（FW）、シャルル・デケテラーレ（FW）らが先発に名を連ねた。なお、バイエルン・ミュンヘンに所属する伊藤 洋輝（DF）はベンチからのスタートとなった。

25分に試合が動く。バイエルン・ミュンヘンのハリー・ケーン（FW）がPKを決めてバイエルン・ミュンヘンが先制。

ここで前半が終了。1-0とバイエルン・ミュンヘンがリードしてハーフタイムを迎えた。

54分バイエルン・ミュンヘンが追加点。ヨシプ・スタニシッチ（DF）のアシストからハリー・ケーン（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

55分、バイエルン・ミュンヘンが選手交代を行う。アレクサンダル・パブロビッチ（MF）からOfli Deniz Emreに交代した。

その直後の56分バイエルン・ミュンヘンが追加点。ルイス・ディアス（FW）のアシストからレナート・カール（MF）がゴールで3-0。3点差となる。

58分、アタランタは同時に2人を交代。シャルル・デケテラーレ（FW）、エデルソン（MF）に代わりラザール・サマルジッチ（MF）、マルテン・デローン（MF）がピッチに入る。

70分バイエルン・ミュンヘンが追加点。レナート・カール（MF）のアシストからルイス・ディアス（FW）がゴールで4-0。4点差となる。

71分、アタランタは同時に2人を交代。カマルディーン・スレマナ（FW）、ジャンルカ・スカマッカ（FW）に代わりジャコモ・ラスパドーリ（FW）、ニコラ・クリストビッチ（FW）がピッチに入る。

72分、バイエルン・ミュンヘンは同時に3人を交代。ハリー・ケーン（FW）、ヨシプ・スタニシッチ（DF）、トム・ビショフ（MF）に代わりニコラ・ジャクソン（FW）、Pavic Filip（DF）、セルジュ・ニャブリ（FW）がピッチに入る。

83分、アタランタが選手交代を行う。ジョルジオ・スカルビーニ（DF）からオネスト・アーノル（DF）に交代した。

83分、バイエルン・ミュンヘンが選手交代を行う。ラファエル・ゲレイロ（DF）から伊藤 洋輝（DF）に交代した。

85分、アタランタのマリオ・パシャリッチ（MF）のアシストからラザール・サマルジッチ（MF）がヘディングシュートを決めて4-1と3点差になる。

この試合はバイエルン・ミュンヘンが4-1で勝利し、2試合合計スコアでも10-2で勝利した。

なお、バイエルン・ミュンヘンに所属する伊藤 洋輝（DF）は83分から交代で出場した。

2026-03-19 07:20:27 更新