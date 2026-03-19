『劇場版ドクターＸ FINAL』いよいよ地上波初放送！米倉涼子から最新コメント到着

米倉涼子演じるフリーランス外科医・大門未知子が主人公、大ヒットドラマ『ドクターＸ〜外科医・大門未知子〜』。

2024年12月に全国公開されたシリーズ完結作『劇場版ドクターＸ FINAL』は、観客動員数245万人を突破、興行収入32.8億円を記録する大ヒット作となった（興行通信社調べ）。

そんな『劇場版ドクターＸ』が本日3月19日（木）、ついに地上波に初登場。見逃し配信は一切無し、一夜限りのスペシャル放送となる。

オンエアに先駆け、米倉涼子から最新コメントが到着。

「劇場にはたくさんの方々に足をお運びいただき、ありがとうございました。今夜こうして木曜夜に帰ってこられることを嬉しく思います。『大門未知子』との最後の時間をぜひお楽しみください！」と、真摯な思いを語っている。

◆過去シリーズの名場面も公開！

地上波放送では、12年続いた『ドクターＸ』シリーズの真骨頂を詰め込んだ“特別映像”も併せて放送されることが決定。

こちらでは、過去シリーズから厳選した「もう一度見たい名シーン ベスト5」を一挙発表。2024年に惜しまれながらも逝去し、『劇場版ドクターＸ』が遺作となった西田敏行（蛭間重勝・役）の“超絶アドリブシーン”や、亡くなる9日前に打ち明けていた“劇場版に懸ける思い”も公開される。

そして最後には、ドクターXのラストを飾る特別メッセージも。胸を揺さぶる3時間のスペシャル放送、必見だ。

劇場版には、米倉をはじめ、田中圭（森本光・役）、内田有紀（城之内博美・役）、今田美桜（大間正子・役）、勝村政信（加地秀樹・役）、鈴木浩介（原守・役）、遠藤憲一（海老名敬・役）、岸部一徳（神原晶・役）、そして西田敏行――おなじみのレギュラーキャストが集結。

また、豪華ゲストも続々と参戦。“シリーズ史上最大の敵”となる東帝大学病院の新院長・神津比呂人と、双子の弟・神津多可人を一人二役で演じるのは染谷将太。

さらには、西畑大吾が東帝大学病院の新入り外科医・東村練を、綾野剛が未知子の知られざる過去を知る医大生時代の同期・河野明彦を演じ、物語をさらに盛り上げている。