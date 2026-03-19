Snow Man阿部亮平「ホームパイ」新CMで至福の表情披露 リラックスムードでの撮影に「恥ずかしい」
【モデルプレス＝2026/03/19】Snow Manの阿部亮平が出演するホームパイの新CM『ホームがいちばん。』篇（30秒／『平日』篇・『休日』篇各15秒）、『ホームがいちばん。平日』篇（15秒）、『ホームがいちばん。休日』篇（15秒）が、2026年3月24日より全国で順次オンエアされる。
【写真】Snow Manメンバー、ソファに沈みリラックス…普段とのギャップを見せた新CMメイキング
新CMは、阿部が平日と休日、それぞれのある日を家（ホーム）で過ごす様子を描く。各シチュエーションで「ホームパイ」を食べ、そのおいしさから至福の表情を見せる阿部が、「ホーム」ならではの心地よさや安心感から「ホームがいちばん。」と確信にいたるまでを、阿部の表情と心の声に見立てたナレーションによって表現している。
「よろしくお願いします！」とスタジオ入りした阿部は、監督との打ち合わせを終えると新CMの舞台である、ホーム（家）のダイニングやリビングを忠実に再現したセットの中へ移動。撮影のファーストテイクはソファにもたれながらホームパイを食べるシーンから。「リラックス感と居心地の良さ」を表現したいという監督からの指示のもと、柔らかなソファとクッションに脱力気味に身をまかせながら、顔の向き、手に持つホームパイの角度などを調整していく。
「よろしくお願いします。阿部です。この体勢で失礼します！」とカメラマンを始めとする撮影スタッフに改めて挨拶するといよいよ撮影がスタート。重ねられていく「休日にソファの上でゴロゴロと過ごす阿部の表情」のテイクを、真剣な眼差しでモニター画面を見つめ、食い入るように見比べながら確認する監督に「これをチェックされるのか…」と阿部。「プライベートの僕を見られているようで、恥ずかしい（CM中の）15秒になるかもしれませんが、かなりコミカルな出来になっているんじゃないかなと思うので、このCMを愛してくれたら嬉しいです」と話した。（modelpress編集部）
ー CMのコンセプトにちなみ、阿部さんが「ホームがいちばん。」と感じるのはどんな時ですか？
やっぱりSnow Manでいるときが、ホーム感があるなと思いますね。プライベートでの（メンバー間の）やり取りもそうですし、お仕事中も（ライブなどで）なんとかSnow Manの中でパス回しをして、MCとおしゃべりを成立させようとするときのチームワークの良さなどに「やっぱりホームだな」と感じます。変に気を張らずに、誰かがどうにかしてくれるっていう安心感もありつつも、自分ができることは何だろうって安心して探せるような…。自分で言うのも何ですけど、いいチームですね。プライベートもお仕事も関係なく、気兼ねなく話せる仲間だなと思います。
ー “いつもあってほしい”ものとは何ですか？
「読書する時間」です。今年の抱負の一つとして「読書をたくさんする」という目標があります。読書をしていると、物語が進んでいくことに没頭できるということもありますし、読書をすることで「自分は今、読書できる余裕があるんだ」という安心感を実感できるので、自分にとって大切な時間になっています。
ー 阿部さんにとっての“心のホーム”といえる場所はどこですか？
昨年末に事務所のライブとSnow Manのライブで東京ドームに行かせていただいて、そのときに大部屋っぽい楽屋があって、久しぶりに入ったんです。そしたらそこが、自分が下積み時代からたくさんダンスを練習してきた楽屋だったんです。（楽屋に入ってみて）色々なダンスの練習をしたし、お手洗いの鏡をみんなでかわりばんこで使って、自分たちでメイクしていたなという思い出が蘇ってきて、まさに「心のホーム」みたいな場所だなって感じることができました。
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【写真】Snow Manメンバー、ソファに沈みリラックス…普段とのギャップを見せた新CMメイキング
◆阿部亮平、リラックスムードでの撮影に「恥ずかしい」
新CMは、阿部が平日と休日、それぞれのある日を家（ホーム）で過ごす様子を描く。各シチュエーションで「ホームパイ」を食べ、そのおいしさから至福の表情を見せる阿部が、「ホーム」ならではの心地よさや安心感から「ホームがいちばん。」と確信にいたるまでを、阿部の表情と心の声に見立てたナレーションによって表現している。
「よろしくお願いします。阿部です。この体勢で失礼します！」とカメラマンを始めとする撮影スタッフに改めて挨拶するといよいよ撮影がスタート。重ねられていく「休日にソファの上でゴロゴロと過ごす阿部の表情」のテイクを、真剣な眼差しでモニター画面を見つめ、食い入るように見比べながら確認する監督に「これをチェックされるのか…」と阿部。「プライベートの僕を見られているようで、恥ずかしい（CM中の）15秒になるかもしれませんが、かなりコミカルな出来になっているんじゃないかなと思うので、このCMを愛してくれたら嬉しいです」と話した。（modelpress編集部）
◆阿部亮平インタビュー
ー CMのコンセプトにちなみ、阿部さんが「ホームがいちばん。」と感じるのはどんな時ですか？
やっぱりSnow Manでいるときが、ホーム感があるなと思いますね。プライベートでの（メンバー間の）やり取りもそうですし、お仕事中も（ライブなどで）なんとかSnow Manの中でパス回しをして、MCとおしゃべりを成立させようとするときのチームワークの良さなどに「やっぱりホームだな」と感じます。変に気を張らずに、誰かがどうにかしてくれるっていう安心感もありつつも、自分ができることは何だろうって安心して探せるような…。自分で言うのも何ですけど、いいチームですね。プライベートもお仕事も関係なく、気兼ねなく話せる仲間だなと思います。
ー “いつもあってほしい”ものとは何ですか？
「読書する時間」です。今年の抱負の一つとして「読書をたくさんする」という目標があります。読書をしていると、物語が進んでいくことに没頭できるということもありますし、読書をすることで「自分は今、読書できる余裕があるんだ」という安心感を実感できるので、自分にとって大切な時間になっています。
ー 阿部さんにとっての“心のホーム”といえる場所はどこですか？
昨年末に事務所のライブとSnow Manのライブで東京ドームに行かせていただいて、そのときに大部屋っぽい楽屋があって、久しぶりに入ったんです。そしたらそこが、自分が下積み時代からたくさんダンスを練習してきた楽屋だったんです。（楽屋に入ってみて）色々なダンスの練習をしたし、お手洗いの鏡をみんなでかわりばんこで使って、自分たちでメイクしていたなという思い出が蘇ってきて、まさに「心のホーム」みたいな場所だなって感じることができました。
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