「かっこよすぎやば」元乃木坂46メンバー、愛車でツーリングショット公開「あまりにもイケメンすぎる」
元乃木坂46で俳優の若月佑美さんは3月17日、自身のInstagramを更新。愛車とのツーリングショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】若月佑美＆愛車の格好いいツーショット
また、「暖かくなってきたと思ったら物凄い花粉振り撒かれてるのやめれる？と嘆き。ちまちゃんとも最近行けたので、ちょうどいい季節を逃さぬようすぐにまた一緒にいく 新しくツーリング仲間さんも増えたので嬉しみ」と近況も報告。
コメント欄には「かっこいい」「痺れました…」「イケメンすぎるて」「かっこよすぎやば」「あまりにもイケメンすぎる」「もう直ぐ桜並木の下を走れるぞ」など多くの声が寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】若月佑美＆愛車の格好いいツーショット
「最高に優しい相棒」若月さんは「最高に優しい相棒です。この間、みんなでツーリングに行き漸く！MGにお願いして写真撮ってもらえた」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は愛車であるカワサキのバイクにもたれかかり、ライダージャケットに身を包んだクールな姿です。2枚目では山と湖を背景に、愛車と並んだ姿を見せています。
コメント欄には「かっこいい」「痺れました…」「イケメンすぎるて」「かっこよすぎやば」「あまりにもイケメンすぎる」「もう直ぐ桜並木の下を走れるぞ」など多くの声が寄せられました。
バイク愛あふれる投稿2月21日にもバイクとのツーショットを公開していた若月さん。この時は「期間限定ストア『HARLEY-DAVIDSON 2026』お邪魔してまいりました」とのことでした。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)