ヨルシカ、4月放送のTVアニメ『LIAR GAME』OPテーマに新曲「あぶく」が起用決定
ヨルシカが、4月6日24時から放送されるTVアニメ『LIAR GAME』オープニングテーマに新曲「あぶく」起用されたことを発表した。
『LIAR GAME』は、甲斐谷忍による2005年から2015年にかけて週刊ヤングジャンプで連載された頭脳バトル＆心理サスペンス作品。正直者の女子大生・カンザキナオが、ある日突然、謎の組織が主催する大金を賭けた頭脳バトル「ライアーゲーム」に巻き込まれていく物語になっているという。
本日公開されたPVでは、オープニングテーマ「あぶく」の一部がいち早く聴ける。
◆ ◆ ◆
◾️n-buna（ヨルシカ）コメント
あぶくという楽曲はトートロジー、つまり同語反復、同義反復を題材として書きつつ制作し作りました。僕たち私たちもしくは僕たちの生きている生活の活動のこと、または生活の活動、つまり生活のことです。生活の活動とも言えるかもしれません。それは繰り返し、再三と行い、あるいはリピートすることそのもので、モチーフを変えないデッサンやデッサンであって、何度も、もしくは何度も浮かび浮上し、そして消失し消え失せるあぶくで、また、泡だと言えることに言及させてください。
つまり僕たちの生きている生活の内部のその中の内側、もしくは内側の内部に何かを生じさせ、それを発生させ、生み出すこと。いや、内側の内部でした。その内部の内側に生まれるそれが、何で何物なのか、もしくは何物で何なのかをずっと探しています。いや、探しているとも言えるかもしれません。探しているとも言えます。探すにあたって、探しているということです。探しています。新しいことは新しいことではなく、ただ初めての反復があるだけなのです。眼前の目の前のモチーフもしくは題材を様々で多様な角度から覗き込み、あるいは覗き込んだり、幾度も同じものを描き、描写し、手を替え品を替えアウトプットし、かつ出力することがこの日常的な活動、つまり生活の全てです。これはそういった自分の中の火と、炎と、熱と光の放出、つまり火を表した歌詞であり詩です。そして同時に、ただ愚直に、同様の同じことを繰り返す誠実さこそを愛しています。その繰り返しの愚直さこそがLIAR GAMEの彼女、そして彼に重なること、つまり合致することを祈り、願い、そして祈っています。
◆ ◆ ◆
◾️タイアップ／TVアニメ『LIAR GAME』
▼放送情報
テレ東系列 4月6日(月)から 毎週月曜深夜24時
BSテレ東 4月11日(土)から 毎週土曜深夜24時
▼WEB
アニメ公式HP：https://liargame-anime.com
アニメ公式X： @liargame_anime（https://x.com/liargame_anime）
▼INTRODUCTION
突然届けられた1億円と謎の招待状──。女子大生のカンザキナオは、嘘と駆け引きで巨額のマネーを奪い合う「ライアーゲーム」に突如として巻き込まれてしまう。他人を疑うことを知らない「バカ正直」のナオは、開始早々、絶体絶命の窮地に陥る。そんな彼女が頼ったのは、詐欺罪で服役し、釈放されたばかりの男・アキヤマシンイチ。鋭い洞察力と圧倒的な知略を持つ「元天才詐欺師」のアキヤマと共に、ナオは異常なゲームの只中へと足を踏み入れていく。嘘つきだらけの世界で、正直者は何を見るのか──。人間の本質を抉る、究極の心理ゲームが今、開幕する！
2005〜2015年に「週刊ヤングジャンプ」にて連載された甲斐谷忍の傑作サスペンス漫画『LIAR GAME（ライアーゲーム）』が、ついに初TVアニメ化！ 人間心理の光と闇を容赦なく暴き出す“嘘”と“知略”の物語は、連載開始から20年にわたって世界中の読者を熱狂させ、「頭脳バトル」「心理サスペンス」作品の金字塔となった。2007年に実写ドラマ放送、2010年に実写映画公開、2023年に舞台公演など、様々なメディアで話題を呼び続ける本作待望のTVアニメ化は、『葬送のフリーレン』『チ。 ―地球の運動について―』などのアニメ制作を手掛けたマッドハウスが担当。巧みに張り巡らされた謎、人間の本質を抉る究極の心理戦、嘘つきだらけのゲームに挑む正直者と元天才詐欺師──そのすべてが新作アニメーションとなって描かれる！
▼STAFF
原作：甲斐谷忍（集英社ヤングジャンプ コミックスDIGITAL刊）
総監督：佐藤雄三
監督：川野麻美
シリーズ構成・脚本：浦畑達彦
キャラクターデザイン：土屋圭
サブキャラクターデザイン：横山愛
色彩設計：中内照美
美術ボード：上野秀行
美術設定：杉山晋史
撮影監督：畑中宏信
VFXスーパーバイザー：加藤道哉
編集：塚常真理子
音楽：菅野祐悟
音響監督：小泉紀介
音響効果：山谷尚人
音響制作：Bit grooove promotion
アニメーション制作：マッドハウス
▼CAST
カンザキナオ：仁見紗綾
アキヤマシンイチ：大塚剛央
レロニラ：中谷一博
フジサワカズオ：飛田展男
谷村光男：上田燿司
エダテルユキ：富岡泰崇
キクザワタカヒロ：石毛翔弥
キタムラヒロト：浅野良介
サトウテツゾウ：木内太郎
タムラマキコ：明智璃子
ダンノダイスケ：深町寿成
ツノダコウスケ：宮瀬尚也
ニシハラレイナ：山田美鈴
フジタシンゴ：木村太飛
ホソエジュン：酒井美沙乃
マキハラユキ：胡麻鶴彩
マツバラフミオ：西澤遼
ミウラタカヨシ：八代拓
ミヤハラヒトミ：大地葉
▼ARTIST
OPテーマ：ヨルシカ「あぶく」
EDテーマ： Lucky Kilimanjaro「朝日」
▼ORIGINAL
集英社ヤングジャンプ コミックスDIGITAL刊
『LIAR GAME』1〜19巻 発売中
著：甲斐谷忍
ynjn.jp/title/142
▼『LIAR GAME The Last Game』
グランドジャンプむちゃ＆めちゃ横断 短期集中新連載！
著：甲斐谷忍
https://grandjump.shueisha.co.jp/mucha/
https://grandjump.shueisha.co.jp/mecha/
▼甲斐谷忍 最新作『カモのネギには毒がある 加茂教授の人間経済学講義』
グランドジャンプにて連載中＆コミックス1〜13巻 発売中
著：甲斐谷忍 原案：夏原 武
https://grandjump.shueisha.co.jp/manga/kamonegi.html
◾️＜ヨルシカ LIVE TOUR 2026「一人称」＞
▼追加公演
2026年7月29日（水）神奈川・横浜アリーナ
2026年7月30日（木）神奈川・横浜アリーナ
2026年3月21日（土）宮城|ゼビオアリーナ仙台
2026年3月22日（日）宮城|ゼビオアリーナ仙台
2026年4月18日（土）大阪|大阪城ホール
2026年4月19日（日）大阪|大阪城ホール
2026年5月30日（土）愛知|名古屋 日本ガイシホール
2026年5月31日（日）愛知|名古屋 日本ガイシホール
2026年8月4日（火）福岡|マリンメッセ福岡A館
2026年8月5日（水）福岡|マリンメッセ福岡A館
2026年9月15日（火）千葉|LaLa arena TOKYO-BAY
2026年9月16日（水）千葉|LaLa arena TOKYO-BAY
特設サイト：https://yorushika.com/feature/livetour2026_ichininsho
◾️デジタルアルバム『二人称』
配信日：2026年3月4日（水）
※CD発売はございません
▼「茜」※劇場版『僕の心のヤバイやつ』主題歌
配信：https://yorushika.lnk.to/madder
▼収録曲
01.早朝、郵便受け
02.雲になる
03.花も騒めく
04.魔性
05.プレイシック ★
06.ポスト春
07.太陽 ★
08.晴る ★
09.忘れてください ★
10.修羅 ★
11.火星人 ★
12.ルバート ★
13.火葬
14.アポリア ★
15.へび ★
16.うめき
17.啄木鳥
18.ヒッチコック ☆
19.月光浴 ★
20.千鳥
21.櫂
22.海へ
★ 既発曲
☆ リレコーデイング曲
◾️書簡型小説「二人称」
著者：n-buna
2026年2月26日（木）発売
本体価格：7,700円（税込）
商品構成：封筒×32通 / 手紙×約170枚
発売元：講談社
※本商品に音源の収録はありません。
関連リンク
◆ヨルシカ オフィシャルサイト