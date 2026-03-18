ヨルシカが、4月6日24時から放送されるTVアニメ『LIAR GAME』オープニングテーマに新曲「あぶく」起用されたことを発表した。

『LIAR GAME』は、甲斐谷忍による2005年から2015年にかけて週刊ヤングジャンプで連載された頭脳バトル＆心理サスペンス作品。正直者の女子大生・カンザキナオが、ある日突然、謎の組織が主催する大金を賭けた頭脳バトル「ライアーゲーム」に巻き込まれていく物語になっているという。

本日公開されたPVでは、オープニングテーマ「あぶく」の一部がいち早く聴ける。

https://youtu.be/v7P3Asx1VNU

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◾️n-buna（ヨルシカ）コメント

あぶくという楽曲はトートロジー、つまり同語反復、同義反復を題材として書きつつ制作し作りました。僕たち私たちもしくは僕たちの生きている生活の活動のこと、または生活の活動、つまり生活のことです。生活の活動とも言えるかもしれません。それは繰り返し、再三と行い、あるいはリピートすることそのもので、モチーフを変えないデッサンやデッサンであって、何度も、もしくは何度も浮かび浮上し、そして消失し消え失せるあぶくで、また、泡だと言えることに言及させてください。

つまり僕たちの生きている生活の内部のその中の内側、もしくは内側の内部に何かを生じさせ、それを発生させ、生み出すこと。いや、内側の内部でした。その内部の内側に生まれるそれが、何で何物なのか、もしくは何物で何なのかをずっと探しています。いや、探しているとも言えるかもしれません。探しているとも言えます。探すにあたって、探しているということです。探しています。新しいことは新しいことではなく、ただ初めての反復があるだけなのです。眼前の目の前のモチーフもしくは題材を様々で多様な角度から覗き込み、あるいは覗き込んだり、幾度も同じものを描き、描写し、手を替え品を替えアウトプットし、かつ出力することがこの日常的な活動、つまり生活の全てです。これはそういった自分の中の火と、炎と、熱と光の放出、つまり火を表した歌詞であり詩です。そして同時に、ただ愚直に、同様の同じことを繰り返す誠実さこそを愛しています。その繰り返しの愚直さこそがLIAR GAMEの彼女、そして彼に重なること、つまり合致することを祈り、願い、そして祈っています。

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◾️タイアップ／TVアニメ『LIAR GAME』 ©甲斐谷忍プロダクツ／集英社・LIAR GAME製作委員会 ▼放送情報

テレ東系列 4月6日(月)から 毎週月曜深夜24時

BSテレ東 4月11日(土)から 毎週土曜深夜24時 ▼WEB

アニメ公式HP：https://liargame-anime.com

アニメ公式X： @liargame_anime（https://x.com/liargame_anime） ▼INTRODUCTION

突然届けられた1億円と謎の招待状──。女子大生のカンザキナオは、嘘と駆け引きで巨額のマネーを奪い合う「ライアーゲーム」に突如として巻き込まれてしまう。他人を疑うことを知らない「バカ正直」のナオは、開始早々、絶体絶命の窮地に陥る。そんな彼女が頼ったのは、詐欺罪で服役し、釈放されたばかりの男・アキヤマシンイチ。鋭い洞察力と圧倒的な知略を持つ「元天才詐欺師」のアキヤマと共に、ナオは異常なゲームの只中へと足を踏み入れていく。嘘つきだらけの世界で、正直者は何を見るのか──。人間の本質を抉る、究極の心理ゲームが今、開幕する！ 2005〜2015年に「週刊ヤングジャンプ」にて連載された甲斐谷忍の傑作サスペンス漫画『LIAR GAME（ライアーゲーム）』が、ついに初TVアニメ化！ 人間心理の光と闇を容赦なく暴き出す“嘘”と“知略”の物語は、連載開始から20年にわたって世界中の読者を熱狂させ、「頭脳バトル」「心理サスペンス」作品の金字塔となった。2007年に実写ドラマ放送、2010年に実写映画公開、2023年に舞台公演など、様々なメディアで話題を呼び続ける本作待望のTVアニメ化は、『葬送のフリーレン』『チ。 ―地球の運動について―』などのアニメ制作を手掛けたマッドハウスが担当。巧みに張り巡らされた謎、人間の本質を抉る究極の心理戦、嘘つきだらけのゲームに挑む正直者と元天才詐欺師──そのすべてが新作アニメーションとなって描かれる！ ▼STAFF

原作：甲斐谷忍（集英社ヤングジャンプ コミックスDIGITAL刊）

総監督：佐藤雄三

監督：川野麻美

シリーズ構成・脚本：浦畑達彦

キャラクターデザイン：土屋圭

サブキャラクターデザイン：横山愛

色彩設計：中内照美

美術ボード：上野秀行

美術設定：杉山晋史

撮影監督：畑中宏信

VFXスーパーバイザー：加藤道哉

編集：塚常真理子

音楽：菅野祐悟

音響監督：小泉紀介

音響効果：山谷尚人

音響制作：Bit grooove promotion

アニメーション制作：マッドハウス ▼CAST

カンザキナオ：仁見紗綾

アキヤマシンイチ：大塚剛央

レロニラ：中谷一博

フジサワカズオ：飛田展男

谷村光男：上田燿司

エダテルユキ：富岡泰崇

キクザワタカヒロ：石毛翔弥

キタムラヒロト：浅野良介

サトウテツゾウ：木内太郎

タムラマキコ：明智璃子

ダンノダイスケ：深町寿成

ツノダコウスケ：宮瀬尚也

ニシハラレイナ：山田美鈴

フジタシンゴ：木村太飛

ホソエジュン：酒井美沙乃

マキハラユキ：胡麻鶴彩

マツバラフミオ：西澤遼

ミウラタカヨシ：八代拓

ミヤハラヒトミ：大地葉 ▼ARTIST

OPテーマ：ヨルシカ「あぶく」

EDテーマ： Lucky Kilimanjaro「朝日」 ▼ORIGINAL

集英社ヤングジャンプ コミックスDIGITAL刊

『LIAR GAME』1〜19巻 発売中

著：甲斐谷忍

ynjn.jp/title/142 ▼『LIAR GAME The Last Game』

グランドジャンプむちゃ＆めちゃ横断 短期集中新連載！

著：甲斐谷忍

https://grandjump.shueisha.co.jp/mucha/

https://grandjump.shueisha.co.jp/mecha/ ▼甲斐谷忍 最新作『カモのネギには毒がある 加茂教授の人間経済学講義』

グランドジャンプにて連載中＆コミックス1〜13巻 発売中

著：甲斐谷忍 原案：夏原 武

https://grandjump.shueisha.co.jp/manga/kamonegi.html

◾️＜ヨルシカ LIVE TOUR 2026「一人称」＞ ▼追加公演

2026年7月29日（水）神奈川・横浜アリーナ

2026年7月30日（木）神奈川・横浜アリーナ 2026年3月21日（土）宮城|ゼビオアリーナ仙台

2026年3月22日（日）宮城|ゼビオアリーナ仙台

2026年4月18日（土）大阪|大阪城ホール

2026年4月19日（日）大阪|大阪城ホール

2026年5月30日（土）愛知|名古屋 日本ガイシホール

2026年5月31日（日）愛知|名古屋 日本ガイシホール

2026年8月4日（火）福岡|マリンメッセ福岡A館

2026年8月5日（水）福岡|マリンメッセ福岡A館

2026年9月15日（火）千葉|LaLa arena TOKYO-BAY

2026年9月16日（水）千葉|LaLa arena TOKYO-BAY 特設サイト：https://yorushika.com/feature/livetour2026_ichininsho

◾️デジタルアルバム『二人称』

配信日：2026年3月4日（水）

※CD発売はございません ▼「茜」※劇場版『僕の心のヤバイやつ』主題歌

配信：https://yorushika.lnk.to/madder ▼収録曲

01.早朝、郵便受け

02.雲になる

03.花も騒めく

04.魔性

05.プレイシック ★

06.ポスト春

07.太陽 ★

08.晴る ★

09.忘れてください ★

10.修羅 ★

11.火星人 ★

12.ルバート ★

13.火葬

14.アポリア ★

15.へび ★

16.うめき

17.啄木鳥

18.ヒッチコック ☆

19.月光浴 ★

20.千鳥

21.櫂

22.海へ ★ 既発曲

☆ リレコーデイング曲

◾️書簡型小説「二人称」 著者：n-buna

2026年2月26日（木）発売

本体価格：7,700円（税込）

商品構成：封筒×32通 / 手紙×約170枚

発売元：講談社

※本商品に音源の収録はありません。