二宮和也、WBCを振り返り感謝「また野球というのがより一層深いものとなりました」
5人組グループ・嵐の二宮和也が18日、自身の公式Xを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に関わったことへの感謝と反省をつづった。
【写真】WBCのショットを添え感謝を記した二宮和也
二宮は「私のWBCが終わりました。本当に関わらせてもらって嬉しかったです。ありがとうございます」と投稿し、大会への思いをコメント。一方で「ただ、拙いMCになってしまった事は申し訳ありません 精進します!!!」と反省の言葉も記した。
さらに日本代表に向けて「お疲れ様でしたとお伝えしたいです」とねぎらいの言葉を送り、番組で共演したゲストについても「豪華すぎる皆々様！色々と教えてくださりありがとうございます」と感謝した。
続けて「また野球というのがより一層深いものとなりました」とつづり、最後は「いつかどこで糸井さんとお疲れ様タッチしなきゃです笑」とユーモアを交えて締めくくった。
【写真】WBCのショットを添え感謝を記した二宮和也
二宮は「私のWBCが終わりました。本当に関わらせてもらって嬉しかったです。ありがとうございます」と投稿し、大会への思いをコメント。一方で「ただ、拙いMCになってしまった事は申し訳ありません 精進します!!!」と反省の言葉も記した。
さらに日本代表に向けて「お疲れ様でしたとお伝えしたいです」とねぎらいの言葉を送り、番組で共演したゲストについても「豪華すぎる皆々様！色々と教えてくださりありがとうございます」と感謝した。
続けて「また野球というのがより一層深いものとなりました」とつづり、最後は「いつかどこで糸井さんとお疲れ様タッチしなきゃです笑」とユーモアを交えて締めくくった。