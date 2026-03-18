昨年11月より全6回にわたってその結成までを「シューイチ」で追いかけた7人組ボーイズグループ・TAGRIGHTが3月22日（日）あさ7時30分〜10時25分（※一部地域除く）日本テレビ系で放送の「シューイチ」で、初のスタジオ生パフォーマンスを行う。

TAGRIGHTは同じオーディション番組に参加していた西山智樹と前田大輔の2人が中心となり、自らメンバーを探して結成するという異例のスタイルで誕生したグループ。その模様はHuluのドキュメンタリー「TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦」で配信され、話題を集めた。今年1月には、7人のメンバーが初めて揃うショーケースライブを日本青年館ホールで実施。全6公演でファンを魅了した。日本テレビでは3月16日（月）に結成までの軌跡を追った特別番組「TAGRIGHT -THE NEXT-」（関東ローカル）を放送、5月からは新たなドキュメンタリー番組の放送も決定しているなど、今まさに勢いに乗っているグループ。

3月22日（日）「シューイチ」内 9時55分からの「今昔NEWSイッチ」コーナーでは、日本のミュージックシーンを彩ってきた7人組グループの歴史を振り返るVTRを放送。偉大な先輩アーティストたちの歴史をひもときつつ、その歴史に連なる形でTAGRIGHTの生パフォーマンスが実施される。

今回TAGRIGHTが歌うのはプレデビュー曲「FOREVER BLUE」と3月18日（水）に配信リリースされたばかりの最新曲「花言葉」を「シューイチ」用にアレンジしたスペシャルメドレー。ぜひお楽しみに！