【実写版『SAKAMOTO DAYS』】坂本ファミリーの日常など場面写真25点公開！
4月29日（水・祝）に公開される実写版映画『SAKAMOTO DAYS』、豪華キャスト陣の驚異的再現度のビジュアル！ 激しいバトル！！ 坂本（目黒蓮）ファミリーの日常のほっこり！？ シーンなど、見どころ満載の場面写真25点が公開された。
＞＞＞公開された場面写真25点をチェック！（写真25点）
2020年11月より集英社『週刊少年ジャンプ』にて連載が開始され、現在までに単行本は25巻刊行、全世界累計発行部数1500万部（デジタル版を含む）を突破（2025年8月時点）している大ヒットコミック『SAKAMOTO DAYS』。
全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本太郎は、ある日コンビニで働く女性・葵に一目惚れをしてあっさり殺し屋を引退。結婚、娘の誕生を経て、 ふくよかな体型になった坂本は「坂本商店」を営んでいたが、次々と悪党が迫り来る――。
愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦う【日常×非日常】のソリッドアクションストーリー。
2025年1月より放送開始されたアニメは、瞬く間に世界を席巻！ Netflixでの全世界配信では初週にして驚異の860万回視聴を記録し、日本国内では1060万回以上の視聴数を叩き出し、まさに伝説級のヒットを記録している 『SAKAMOTO DAYS』が、主演・目黒蓮、監督・福田雄一で実写映画化、4月29日（水・祝）に公開される。
キャストやビジュアル、予告映像が公開されるたびに、各キャラクターや作品の世界観の再現度と作り込みの高さに、「全員ハマリ役」「再現度がエグすぎる！」と話題沸騰中の『SAKAMOTO DAYS』。そんな本作の世界観をより感じていただける初公開カット含む場面写真を25点が一挙大公開された。
豪華キャスト陣とスタッフの手によって、驚異的な再現度で息を吹き込まれた、目黒蓮演じる〈ふくよかな坂本〉〈スマートな坂本〉を始めとする、16人のキャラクターそれぞれの場面カット。そして、坂本（目黒）と鹿島（塩野）、シン（高橋）と勢羽（渡邊）の2組による激しいアクションを予感させるバトルシーン、ポテトチップスを寝ころびながら食べる〈ふくよかな坂本〉と笑顔の葵（上戸）と花（吉本）の一家団らんの様子や、葵を前に坂本らが神妙な面持ちでベンチに正座をしている場面といった坂本ファミリーの日常！？ を切り取った1シーンなど、本作の世界観と魅力がたっぷりつまった厳選の場面写真で、坂本の愛する家族との平和な日常と、危険が常に隣り合わせの命懸けの日々が映し出されている。
（C）鈴木祐斗／集英社 （C）2026 映画「SAKAMOTO DAYS」製作委員会
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2020年11月より集英社『週刊少年ジャンプ』にて連載が開始され、現在までに単行本は25巻刊行、全世界累計発行部数1500万部（デジタル版を含む）を突破（2025年8月時点）している大ヒットコミック『SAKAMOTO DAYS』。
全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本太郎は、ある日コンビニで働く女性・葵に一目惚れをしてあっさり殺し屋を引退。結婚、娘の誕生を経て、 ふくよかな体型になった坂本は「坂本商店」を営んでいたが、次々と悪党が迫り来る――。
愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦う【日常×非日常】のソリッドアクションストーリー。
2025年1月より放送開始されたアニメは、瞬く間に世界を席巻！ Netflixでの全世界配信では初週にして驚異の860万回視聴を記録し、日本国内では1060万回以上の視聴数を叩き出し、まさに伝説級のヒットを記録している 『SAKAMOTO DAYS』が、主演・目黒蓮、監督・福田雄一で実写映画化、4月29日（水・祝）に公開される。
豪華キャスト陣とスタッフの手によって、驚異的な再現度で息を吹き込まれた、目黒蓮演じる〈ふくよかな坂本〉〈スマートな坂本〉を始めとする、16人のキャラクターそれぞれの場面カット。そして、坂本（目黒）と鹿島（塩野）、シン（高橋）と勢羽（渡邊）の2組による激しいアクションを予感させるバトルシーン、ポテトチップスを寝ころびながら食べる〈ふくよかな坂本〉と笑顔の葵（上戸）と花（吉本）の一家団らんの様子や、葵を前に坂本らが神妙な面持ちでベンチに正座をしている場面といった坂本ファミリーの日常！？ を切り取った1シーンなど、本作の世界観と魅力がたっぷりつまった厳選の場面写真で、坂本の愛する家族との平和な日常と、危険が常に隣り合わせの命懸けの日々が映し出されている。
（C）鈴木祐斗／集英社 （C）2026 映画「SAKAMOTO DAYS」製作委員会
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