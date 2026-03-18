名前がかっこいいと思う地方国公立大学ランキング！ 2位「京都工芸繊維大学」を抑えた1位は？【2026年調査】
別れと出会いが交差する3月は、未来への志を新たにする進学準備の活気で溢れています。 知性や伝統を連想させる美しいネーミングの学び舎は、その土地の文化を象徴する存在として、世代を問わず注目を集めるものです。
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、地方国公立大学に関するアンケートを実施しました。その中から、名前がかっこいいと思う地方国公立大学ランキングの結果をご紹介します。
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回答者からは「日本の和の伝統を学ぶイメージがするから」（40代女性／北海道）、「頭が良さそうな人がたくさんいる感じがするから」（40代女性／神奈川県）、「専門性の高さを感じる響きで、クリエイティブさを感じさせる名前だから」（30代女性／石川県）といった声が集まりました。
回答者からは「『横浜』と『国立』という言葉の響きが洗練された印象で、大学名としてかっこいいと感じるからです」（40代男性／岡山県）、「字面がカッコよくて、横浜というのもオシャレな印象を与えると思う」（30代女性／石川県）、「横浜国立大学を選んだ理由は、『横浜』という洗練された都市名と『国立大学』という格式ある言葉の組み合わせが、唯一無二の存在感を放っているためです。都会的でスマートな印象があり、略称の『横国』や英語名の『YNU』も響きが良く、知的でスタイリッシュなイメージを与えます。また、国立大学の中で唯一『国立』という語を正式名称に含む点も特別感を高めています。こうした名称の響きや独自性から、多くの人が『名前がかっこいい』と感じる大学として高く評価されています。」（40代女性／滋賀県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、地方国公立大学に関するアンケートを実施しました。その中から、名前がかっこいいと思う地方国公立大学ランキングの結果をご紹介します。
2位：京都工芸繊維大学／47票京都府京都市に本部を置く国立大学です。その名称から、伝統的な工芸技術と最先端の繊維科学、さらにはデザインや建築までを網羅する独特のアカデミックな響きが魅力。古都・京都の風情と、専門性の高い知的なイメージが融合しており、多くの人から「唯一無二の響き」として支持されました。
回答者からは「日本の和の伝統を学ぶイメージがするから」（40代女性／北海道）、「頭が良さそうな人がたくさんいる感じがするから」（40代女性／神奈川県）、「専門性の高さを感じる響きで、クリエイティブさを感じさせる名前だから」（30代女性／石川県）といった声が集まりました。
1位：横浜国立大学／99票神奈川県横浜市に位置する、通称「横国（よここく）」。洗練された港町・横浜のイメージと、「国立」という権威ある言葉が組み合わさったシンプルかつ力強い名称です。都会的でスマートな印象を与えつつ、高い教育水準を連想させるブランド力が、2位に大差をつける圧倒的な得票数につながりました。
回答者からは「『横浜』と『国立』という言葉の響きが洗練された印象で、大学名としてかっこいいと感じるからです」（40代男性／岡山県）、「字面がカッコよくて、横浜というのもオシャレな印象を与えると思う」（30代女性／石川県）、「横浜国立大学を選んだ理由は、『横浜』という洗練された都市名と『国立大学』という格式ある言葉の組み合わせが、唯一無二の存在感を放っているためです。都会的でスマートな印象があり、略称の『横国』や英語名の『YNU』も響きが良く、知的でスタイリッシュなイメージを与えます。また、国立大学の中で唯一『国立』という語を正式名称に含む点も特別感を高めています。こうした名称の響きや独自性から、多くの人が『名前がかっこいい』と感じる大学として高く評価されています。」（40代女性／滋賀県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
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(文:綾乃岬)