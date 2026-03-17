chocoZAPで“ご褒美プロジェクト”開始―来店で「サクセス薬用シャンプー」配布
RIZAPが運営するコンビニジム「chocoZAP」は、運動を楽しく継続するための新プロジェクト「チョコ活でご褒美体験!」を実施する。第一弾として花王のメンズブランド「サクセス」と提携したキャンペーンを3月16日に開始した。
チョコ活でご褒美体験!
4月30日までの期間中、一都三県(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)の店舗限定で、有料会員かつ、アプリからキャンペーンにエントリーした人を対象に「サクセス薬用シャンプー」のミニボトルを配布する。
そのほか、来店スタンプを3個集めると抽選で3,200名に花王製品の詰め合わせが当たるダブルチャンスも用意した。運動後の汗やベタつきを流す爽快感をご褒美として提供することで、ジム通いに伴うストレスを解消し、利用者のモチベーション維持を支援する。
同プロジェクトは、他業種とのコラボを通じてジムを「新しい商品や体験と偶然出会える」プラットフォームへと進化させ、通う価値そのものを高める狙いがある。気合や根性に頼らず、運動すること自体を「嬉しい・楽しい」習慣に変える仕組みを構築し、社会全体の健康寿命延伸に貢献することを目指す。今後も継続的な展開を予定している。
チョコ活でご褒美体験!
4月30日までの期間中、一都三県(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)の店舗限定で、有料会員かつ、アプリからキャンペーンにエントリーした人を対象に「サクセス薬用シャンプー」のミニボトルを配布する。
同プロジェクトは、他業種とのコラボを通じてジムを「新しい商品や体験と偶然出会える」プラットフォームへと進化させ、通う価値そのものを高める狙いがある。気合や根性に頼らず、運動すること自体を「嬉しい・楽しい」習慣に変える仕組みを構築し、社会全体の健康寿命延伸に貢献することを目指す。今後も継続的な展開を予定している。