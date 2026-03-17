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ポイ活投資チャンネルが「＜悲報＞VISA割キャンペーン早期終了へ 代替決済キャンペーンのご紹介、VISA割 当選確率（実績値）」と題した動画を公開。多くのユーザーに利用されてきた「VISA割」キャンペーンが早期終了することを伝え、それに代わるお得な代替決済キャンペーンについて詳しく解説した。



動画によると、3月16日に「VISA割」キャンペーンの早期終了が告知された。好評につきキャッシュバック予算の上限に達する見込みのため、2026年3月26日(木)23時59分をもって終了する予定だという。



このキャンペーンは、1,000円の利用ごとに抽選に参加でき、期待還元率15.5%という高い還元率で人気を博していた。当選金額は1等500円（当選確率10%）、2等150円（同30%）、3等100円（同60%）で、最低でも100円が当たる「激アツキャンペーン」だったと振り返った。



「VISA割」の終了に伴い、動画では今後活用すべき代替決済キャンペーンが複数紹介された。特に注目すべきは以下の4つである。



1. **VISA割（特定店舗）**: 家族亭やかっぱ寿司などの対象店舗では、引き続き15%のキャッシュバックキャンペーンが利用可能。これにより、高還元ルートと組み合わせれば18%還元が実現できる。



2. **dカード**: Apple Payに登録したdカード（Visa）で1,000円以上の支払いをすると、30%が還元される（上限1,500円）。1,000円ぴったりの利用であれば、dカード自体の還元と合わせて31%還元となる。



3. **d払い**: d払いタッチを利用すると20%が還元される（上限3,000pt）。支払い元をdカードに設定することで、合計21%の還元が受けられる。



4. **三井住友カード**: Oliveキャンペーンでは、タッチ決済で20%が還元される（上限1,000pt）。Oliveゴールドカードなら、基本還元率と合わせて21.5%の高還元となる。



ポイ活投資チャンネルは、「VISA割終了後もスマホのタッチ決済でお得にお買い物しよう！」と締めくくった。各キャンペーンにはそれぞれ利用条件や上限があるため、詳細は公式サイトなどで確認することが推奨される。