映画「真夏の方程式」（２０１３年公開）で福山雅治演じる天才物理学者・湯川を「博士」と呼び、尊敬して慕う小学生・恭平を演じた子役出身の俳優・山崎光（２２）が１６日、大学を卒業したことを報告した。

ＳＮＳで大学卒業を報告し、「実は２年生まで別の大学に通っていたのですが、新しく学びたいことが増え、編入して２年間いろんな学びをさせていただきました。大学でお芝居したりダンス踊ったり、照明や音響の勉強をしたり。普段スタッフの皆さんがどんなことをやっているのかを少しだけ感じることができて、改めて感謝しないとなと身に沁みて思いました。同級生のみんなにもたくさんお世話になりました。ありがとう！！」とつづった。

山崎は映画「ちょんまげぷりん」（１０年公開）で子役デビュー。１２年放送のＮＨＫ朝ドラ「梅ちゃん先生」や映画「まく子」（１９年）などに出演。ガリレオ（真夏の方程式）当時とはすっかり雰囲気が変わった大人イケメンに成長しており、今回の投稿には「環境変えるって勇気もいるけど自分の選んだ道を貫き通すのかっこいい」「仕事と学業の両立お疲れさまでした」などの声が寄せられている。