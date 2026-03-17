俳優の川上麻衣子（60）が、スウェーデンの家のキッチンでコーヒーをいれる様子を披露し、反響を呼んでいる。

【映像】川上麻衣子のスウェーデンの自宅（複数カット）

これまでもInstagramで、「猫と暮らしていると、新聞を読むのは至難の業となります」とつづった日常の動画や、白を基調としたおしゃれな自宅リビングなど、プライベートについて発信してきた川上。

2026年1月27日の投稿では、出身地であるスウェーデン・ストックホルムの家の様子を公開。「ホテルではなくて、ご自宅なのですね⁉かっこいい」「落ち着けるおうちが2つの国にあるのが羨ましいです」などのコメントが寄せられ、話題になった。

スウェーデンの家のキッチンを公開し反響

3月16日の更新では、「朝のコーヒーは、スウェーデンのクラシックなコーヒー！スウェーデンコーヒーは濃いめですが、とても美味しいです」とつづり、スウェーデンの家のキッチンでコーヒーをいれる様子を披露。

この投稿には、「どんなコーヒーなんでしょうか。飲んでみたいです」「スウェーデンにもおうちあっていいですね。顔写ってなくても優雅な雰囲気わかります」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）