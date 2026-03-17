iPhoneの充電が「すぐに減る」という友人。バッテリー容量が“12万円・3000mAh”らしいですが、私のAndroidは「4万円・5800mAh」です。Androidのほうがコスパいいですよね？

mAhとは何か？ スマホバッテリー容量の見方

スマホのスペック表でよく見る「mAh」は、ミリアンペアアワーと読みます。これは、バッテリーが100%から0%になるまでに外へ出せる電気の量を表す単位です。数字が大きいほど入っている電気の量が多いと考えればいいでしょう。



iPhoneとAndroid 価格とバッテリー容量の比較

では、具体的な機種で「価格」と「バッテリー容量」を比べてみます。ここでは、iPhone 15とOPPO Reno13 Aを例にします。



iPhone 15：12万4800円／3349ミリアンペアアワー

OPPO Reno13 A：4万8800円／5800ミリアンペアアワー



差を整理しておきます。



価格差：OPPO Reno13 Aが約7万6000円安い

容量差：OPPO Reno13 Aが約2451ミリアンペアアワー多い



数字だけを見ると、OPPO Reno13 Aは「安いのに容量が大きい」ので、かなりコスパがよく見えます。実際にバッテリー容量という一点で比べるなら、iPhone 15は不利に感じる人が多いでしょう。



iPhone はなぜバッテリー容量が少ないのに選ばれるのか

それでもiPhoneが選ばれるのは、Appleの作り方に理由があります。バッテリーを大きくするだけでなく、電気をムダにしにくい方向で全体を組み立てる、という考え方です。



ハードウェアとソフトウェアの完全統合

iPhoneは、Appleが自社で設計したチップ（iPhone 15ならA16 Bionic）と、iOS（OS）がセットで作られています。余計な動きを減らしやすいのが特徴です。

一方、Androidは、多数のメーカーがAndroid OSを使い、それぞれ違う部品構成で端末を作ります。このため、端末ごとに差が出やすいです。



iOSのバックグラウンド処理制御

電池を減らす原因の1つが、アプリの裏動作です。iOSは、このバックグラウンドでの動作を比較的きびしく制限します。

一方、Androidは、仕組みとしてバックグラウンド動作の自由度が高めです。便利な反面、設定やアプリの作りによっては、気づかないところで電池を使いがちになります。



バッテリー充電の最適化機能

iPhoneには、機械学習で充電のクセを覚え、80%付近でいったん充電を止めるなどして過充電を避けやすくする機能があります。これにより、バッテリーの劣化をゆっくりにしやすいという考え方です。



スマホ選びのポイント バッテリーをどう考えるか

結局のところ、バッテリー容量（ミリアンペアアワー）だけでスマホの良し悪しは決められません。ミリアンペアアワーは「容量の大きさ」を見る数字で、「電池が減りにくい仕組み」や「あなたの使い方に合うか」は別問題です。スマホをどのように使うのかを先に決めると、選びやすくなります。

外出が多く、充電できない時間が長い人は、5000ミリアンペアアワー以上の大容量機種を候補に入れるのが安心です。一方、MacやiPad、Apple Watchとの連携を重視する人は、iPhoneの良さが効いてきます。

また、コスパ重視で、電池容量も欲しい人は、Androidのミドルレンジが強いです。長く使いたい、バッテリーの劣化を抑えたい人は、充電の仕方と機能にも注目してください。iPhoneの「バッテリー充電の最適化」は一例です。



まとめ

ミリアンペアアワーの数値だけを見ると、Android端末のほうがiPhoneよりコスパに優れているように映ります。しかし実際の電池持ちは、OSの最適化やバックグラウンド制御、充電管理など多くの要素が絡み合って決まるものです。

スマホ選びで後悔しないために大切なのは、「ミリアンペアアワーの大小で決める」のではなく、自分のライフスタイルや用途に合った一台を見極めることだといえるでしょう。

執筆者 : よし・こう

1級ファイナンシャル・プランニング技能士・CFP