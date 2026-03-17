23年ぶりに再会した初恋の相手は、殺人事件の容疑者だった――。竹内涼真さん主演のヒューマンラブミステリードラマ『再会〜Silent Truth〜 』（テレビ朝日系、火曜午後９時〜）の最終回が3月17日に放送される。

【写真】出頭した万季子。その思いは…

竹内さんが演じるのは、23年ぶりに《初恋の相手》と再会する刑事・飛奈淳一。淳一は小学６年生の時、仲が良かった同級生３人と共に、《ある事件で使用された拳銃》を小学校の桜の木の下に埋める。誰にも言えない秘密を共有した４人だが、それぞれの人生を歩み、徐々に離れ離れとなっていくが…。

淳一の初恋の相手＝岩本万季子を演じるのは井上真央さん。淳一は、捜査を担当する《殺人事件》で、万季子と再会。彼女は事件の《容疑者》だった――。

原作は横関大さんが江戸川乱歩賞を受賞した小説『再会』。

主題歌は優里さんの『世界が終わりました』。

＊以下、3月17日放送回のネタバレを含みます。

最終回あらすじ

23年前に銀行強盗犯を射殺したのは、飛奈淳一（竹内涼真）ではなかったかもしれない!?

真相究明の鍵を握るのは、淳一・岩本万季子（井上真央）・清原圭介（瀬戸康史）・佐久間直人（渡辺大知）ら同級生４人が現場から持ち去って隠し、23年後に発生したスーパー店長殺人事件でも使われた殉職警察官の拳銃――。

刑事・南良理香子（江口のりこ）の仮説を聞いた万季子は、淳一の潔白を証明したい一心で出頭。

店長を殺したのは自分だと認め、所持していた拳銃を南良に差し出した。

南良の執念の捜査

すぐさま拳銃を調べ、《重大な事実》に気づく南良。

時を同じくして淳一は、直人が何気なく話した《23年前の事件直後の記憶》に、引っかかりを覚え…。

そんな中、南良は執念の捜査の末、ついに《真犯人だと思われる人物》のもとへ向かう――。



（『再会 Silent Truth』／(c)テレビ朝日）

23年の時を経て炙り出される、すべての罪と秘密。再会によって、一度は封印したはずの過去と直面し、人生を大きく揺さぶられた同級生たちが選ぶ未来とは…？

この冬一番切ないヒューマンラブミステリー、ついに完結！