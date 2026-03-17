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フィットネス系YouTubeチャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が「【初心者】毎朝起きたら4分間！スマートバンドBand 11と一緒に全身鍛えて運動不足解消&痩せ体質に！（立ったままできるから続く◎）」と題した動画を公開しました。このプログラムは、朝のわずかな時間で全身を効率よく鍛え、運動不足の解消と痩せやすい体質づくりを目指す、立ったままできるトレーニングを紹介しています。



トレーニングは、音楽に合わせて両手を振り、体を左右にひねるウォームアップから始まります。体が温まってきたら、両手を前に持ち上げながら腰を落とすワイドスクワットへと移行。のが氏は「胸を起こして、しっかり深くしゃがみます」とポイントを解説します。続いて、片足を一歩前に踏み出すフロントランジと、横に踏み出すサイドランジで、下半身全体を丁寧に鍛えていきます。



下半身の後は、上半身のトレーニングです。両手のひらを合わせて押し合いながら腕を前に出す動きや、肘から手のひらまでをぴったりと合わせたまま腕を上下させるアームリフトで、二の腕や胸の筋肉にアプローチします。その後、対角線の肘と膝を近づけるように交互に膝を持ち上げる動きや、両手を頭に添えて真横に体を倒し、肘と膝を近づけて脇腹を縮める動きで、体幹と腹斜筋も鍛えます。



わずか4分間のトレーニングですが、全身の筋肉をバランスよく刺激できるプログラムです。朝の習慣として取り入れることで、すっきりとした一日の始まりを迎えられるでしょう。