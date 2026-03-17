仙台ターミナルビルは、「ホテルメトロポリタン ベース仙台」を4月23日に開業する。

建物は地上9階建てで、1階にオールデイダイニング、2階から9階に客室を配置する。客室は全56室で、ダブル、ツイン、フォース、ユニバーサルの7タイプを設け、モデレートツインプラスはソファベッド利用で3名まで宿泊できる。全室で浴室・トイレ・洗面台を分離した造りとし、ベースダブルとベースツインはシャワーブースのみでバスを設けない。室内にはミニキッチンや電子レンジ、冷蔵冷凍庫、食器類を備え、日本ベッドのシルキーポケットマットレスを採用する。

館内には1階にオールデイダイニング「AD-Base」を備えるほか、近隣の「ジェクサー ライトジム＆スパ24仙台店」を無料で利用できる。

食事は午前6時半からの朝食、午前11時からのランチ、午後2時からのカフェ、午後5時からのディナー、午後10時から翌午前1時までのバータイムを通じて、トーストや日替わりランチ、ハンバーグ、パスタ、パフェなどを提供する。テイクアウトではオリジナルブレンドコーヒーや焼き菓子、サンドイッチ、ホットドッグ、客室で楽しめるおつまみセットなどを用意する。