

成瀬健章を演じる窪塚愛流ⓒ「るなしい」製作委員会

窪塚愛流が、4月2日より放送がスタートする原菜乃華が主演を務めるドラマ『るなしい』(テレ東

毎週木曜深夜24時30分〜)に出演。るなの人生を大きく狂わす初恋相手で学校の人気者・成瀬健章を演じる。併せて、主人公・郷田るなを取り巻く個性豊かなキャスト10人が一挙解禁された。

原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子による同名漫画。著名人をはじめ様々な層からカルト的人気を誇る前代未聞の信者ビジネス漫画をこの度実写ドラマ化。

「火神の子」として生きる女子高生・郷田るな(原菜乃華)は、祖母と営む鍼灸院で自らの血を入れたモグサを用いて「自己実現」を販売する信者ビジネスを行っていた。その背景ゆえ、学校で孤立するるなにとって唯一の理解者は幼なじみのスバル(本島純政)だけ。だがある日、いじめから救ってくれた学校の人気者・ケンショー(窪塚愛流)に恋をしてしまう。しかし、“神の子”に恋は許されない──。

恋心を抑えることができなかったるなはケンショーに告白するが、あえなく失恋して体調を崩してしまう。気持ちを弄ばれたと感じたるなは、ケンショーを信者ビジネスに取り込み復讐すると決意。前代未聞の美しくも残酷な宗教純愛サスペンス。

原菜乃華が演じる本作の主人公・郷田るなを取り巻く個性豊かなキャスト10人を一挙解禁。

るなの人生を大きく狂わす初恋相手で学校の人気者・成瀬健章役に、今回がテレ東ドラマ初出演となる窪塚愛流、るなの幼なじみで唯一の理解者・石川スバル役に本島純政が決定した。

また、るなと同じ学校に通う女子高生で恋に悩む後輩・大内塔子役に影山優佳、ケンショーの恋人・荻野岬役に滝澤エリカ、ケンショーに想いを寄せる同級生・森尾典子役に駒井蓮、ケンショーの悪友・樋口貴大役に島村龍乃介が名を連ねる。そして物語後半、加速する〈信者ビジネス〉の渦にさらなる波乱を巻き起こす二人。証券会社で営業職として勤めており、友人の誘いでるなの鍼灸院に通うようになる清野リク役を加藤小夏、るなの信者の一人で、鍼灸院を友人に広めることにのめり込む佐原和葉役を道上珠妃(ダウ90000)が演じる。

さらに、るなが生まれる前から火神の医学を信仰する信者・茂木毅役に正名僕蔵、るなと共に鍼灸院を営むるなの祖母・おばば役に根岸季衣が決定。恋愛を禁じられた“神の子”るなが、一人の女性として初めて恋をするも、その恋心を押し殺して好きになった相手を〈信者ビジネス〉に陥れていく──。そんな恐ろしい“復讐”の渦に巻き込まれ、欲望や代償に惑わされながらも、懸命に自らの人生を生きていく登場人物たちを個性豊かなキャスト陣が彩る。

窪塚愛流 ／ 成瀬健章役

陽野里高校2年で、学校の人気者。通称ケンショー。「火神の子」であるるなに興味を持ち、次第に信者ビジネスに足を踏み入れる。コメント

「るなしい」は僕のなかで善悪がはっきりしない物語だと思いました。だけど、演じさせていただくケンショーは善悪関係なしに彼の目的が、そして人生が彼のなかの気持ちに当然あります。僕は自分の概念を捨てて彼を演じ切りたいと思います。るなを神ではなく人間。神様のるなに飲み込まれないケンショーの感情の深い所までしっかり丁寧に演じたいと思いました。るな、ケンショー、スバルの3視点で見ることで物語の印象がかなり変わると思います。神様のるなの物語ではなくて、神をビジネスとして理解して向き合うケンショーを楽しみにしていてください。