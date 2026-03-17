【村木 厚子】誠実な公務員だったのに突然の逮捕…村木厚子氏が驚き、怒り、絶望した日本刑事司法の「暗部」

約1分の勾留質問で164日間勾留、検事の作文で作られる供述調書、証拠改竄や捏造……。

『おどろきの刑事司法 “犯罪者”の作り方』（村木厚子 著）では、冤罪に巻き込まれた著者がみた驚愕の刑事司法の実態が明かされています。

本記事では、村木氏が逮捕された経緯を詳しくみていきます。

（※本記事は村木厚子『おどろきの刑事司法』より抜粋・編集したものです）

刑事司法の「暗部」を見せつけられた1年2ヵ月

私は変わったのか。

私は失ったのか。

独房の中で、自分にこう問いかけました。

2009年6月、私は冤罪により大阪地検特捜部に逮捕されました。虚偽有印公文書作成・同行使容疑。障害者団体を自称する組織に対し、障害者団体向けの郵便料金割引制度を利用させる虚偽の公文書を部下に発行させたとして、7月に起訴されました。逮捕から164日間、大阪拘置所の独房に勾留されました。

私は何の罪も犯していない。公務員として30年以上、誠実に仕事を続けてきた私が、法に反する虚偽文書を作成するよう部下に指示するはずがありません。それなのに、今は拘置所にいる。

どうしてこんなひどい目に遭うの？ この状況をどう受け止めればいいの？

精神的に押し潰されそうになり、冒頭の2つの問いを自分自身に投げかけたのです。

私は変わったのか？ 変わっていないと断言できる。私はこれまで真っ当に仕事をしてきた。今の事態は、自分がコントロールできない外側で「何か」が間違っているせいなんだ。

では、私は失ったのか？ 確かにいろいろなものを失ったかもしれない。一生懸命取り組んできた仕事を取り上げられ、マスコミ報道を見て「村木は悪い奴だ」と世の中の人は思っている。でも、家族は私を200％信じてくれている。たくさんの友人や仕事仲間が応援してくれている。失ったものもあるけれど、まだまだこんなにもたくさんのものを持っている──。

そう答えを出したことで、気持ちに整理をつけることはできました。

けれど、20日間の密室での取調べとその後の長い勾留期間、そして1年2ヵ月の裁判は、日本の刑事司法が内包する「暗部」を目の当たりに突き付けられ、驚きと怒りと絶望の連続だったのです。

嘘で固めた起訴

私が逮捕・起訴された「郵便不正事件」は、そもそも、「凜の会」という偽の障害者団体が、心身障害者向け定期刊行物の郵便料金割引制度を悪用して営利目的のダイレクトメールを多数発送し、通常郵便料金との差額を不正に免れたことに始まります。

「凜の会」は、この制度の適用を受けるために必要な厚生労働省(以下、厚労省)発行の証明書を、日本郵政公社(現・JP日本郵便)に提出していました。その証明書は2004年6月に発行されており、発行番号は架空のものなのに、厚労省の課長の公印は、なぜか本物でした。この証明書の発行の決裁権を持っていたのが、04年当時、厚労省社会・援護局障害保健福祉部企画課長を務めていた私だったのです。

大阪地検特捜部は、私が「凜の会」を偽の障害者支援組織だと知っていながら、証明書の発行に便宜を図ったのだと決めつけ、容疑を否認し続ける私を起訴しました。裁判で検察官が主張した起訴事実の要旨は、次のようなものでした。

──「凜の会」の幹部らは、郵便料金割引制度の適用を受けるためには厚労省発行の証明書が必要であるため、04年2月、国会議員の石井一に厚労省への口利きを依頼した。石井は厚労省障害保健福祉部部長のAに電話で証明書の発行を依頼し、Aは当時の部下である村木厚子課長に便宜を図るよう指示した。村木は、部下のB係長に偽の証明書を作成するよう指示。偽造された証明書は、厚労省内で村木が「凜の会」側に手渡した──。

「証明書の発行は国会議員から頼まれた議員案件で、厚労省内部の上意下達で偽の証明書が作られた」というのは、いかにもありそうな話です。

しかし、これらはすべて、大阪地検特捜部が断片的な事実と関係者に強要した虚偽の供述を巧妙につなぎ合わせたフィクションです。公判では、「凜の会」が郵便料金割引制度を悪用していたこと、B係長が単独で偽証明書を作ったこと以外は、すべて事実に反する“検察官ストーリー”だったことが明らかになっています。検察官による強引な見込み捜査、Bさんへの苛酷な取調べ、証拠の改竄や隠蔽なども次々と露見し、検察への信頼を根底から覆す不祥事として社会問題となりました。

起訴後も一貫して無実を主張した私は、5ヵ月以上も拘置所に勾留され、およそ1年2ヵ月にわたる裁判を闘うことを強いられました。幸い、裁判で無罪判決を得て、検察が控訴を断念したため無罪が確定しましたが、その間、30年以上勤務していた厚労省は「起訴休職」になり、逮捕から約1年3ヵ月間、職場を離れることを余儀なくされました。

その間、夫と2人の娘にも大変な負担をかけました。夫は、ありえないストーリーで冤罪をでっちあげた検察への憤りや、裁判のゆくえに対する不安などで眠れない夜が続き、医師に睡眠導入剤を処方してもらっていました。

無実を信じてくれた親たちに心配をかけたことも、とてもつらかった。私の父は心配のあまり胃潰瘍を患い、母は心労の日々を送った末、無罪判決から1年もたたずに亡くなりました。夫の父は、わざわざ北海道から大阪拘置所に面会に来てくれました。

冤罪は、本人はもちろん、その家族や親族にも重い荷を背負わせるのです。

●特に言及のない限り、登場人物の所属・肩書、法律や制度の名称・内容は、すべて当時のものである

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