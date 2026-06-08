８人の幼い命が奪われた２００１年の大阪教育大付属池田小（大阪府池田市）の児童殺傷事件から、８日で２５年。大阪府警の刑事部長として捜査を指揮した松下義行さん（８１）が読売新聞の取材に応じ、退官後初めて、事件の詳細について語った。「私も老い先長くない。８人のためにも、当時何があったのか、社会で共有したかった」（松田卓也）机散乱、修羅場小学校に刃物を持った男が入った。取り押さえているようだ――。府