税関のX線検査で発覚！ 高級車をねらう自動車盗難・不正輸出の実態とは神奈川県警、千葉県警および横浜税関は2026年5月28日、虚偽の申請で盗難車などを横浜港から海外へ不正に輸出しようとしたとして、千葉県船橋市で中古車販売会社を経営するナイジェリア国籍の男ら4人を関税法違反の疑いで逮捕したと発表しました。警察によると、男ら4人は2025年7月、横浜税関に対してミニバン2台を輸出するという虚偽の申告をし、実際はト