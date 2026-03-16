2026年3月14日、交通系YouTuberのスーツが自身のYouTubeチャンネルを更新。韓国の列車である『ヌリロ』を紹介した。

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スーツは『ヌリロ』を見た瞬間、日本の特急『サンダーバード』と「顔が一緒」と驚いた様子で、赤いランプの付き方もほぼ同じようだ。乗客には学生などの若い層が多いようで、スーツは「贅沢だね」と羨ましそうにコメントをした。

日本の特急とかなり似ているものの、車両の連結部分がやや下の方についているなど、細部の違いはあるようだ。スーツは「運転席がかなり巨大だな」と、広々としたスペースを紹介。そして今回乗っている電車は、部品を日立で製造し、組み立ては韓国で行っていると解説した。そういうこともあってか、外側はかなり日本の特急に近く、内装は韓国のデザインになっているようだ。

次は客室を見ていくことに。スーツは客室の内装について「あまり日本ぽくない」と紹介し、座席のリクライニングがかなり倒れることに驚いた様子を見せた。撮影時は時速130キロ近い速さで走行していたようだが、「全然揺れていないですね」「マジか」と、快適な乗り心地にも感動したようだ。

今回の動画に視聴者からは「面白い列車」「スーツさんの鉄道の知識には感嘆」「驚いた」といった声が集まった。

（文＝向原康太）