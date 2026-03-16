乃木坂46センター抜擢話題の池田瑛紗、ジャケット×ミニスカのモード衣装で美脚スラリ「お顔小さすぎ」「ビジュ強い」とファン悶絶
【モデルプレス＝2026/03/16】乃木坂46の池田瑛紗が3月15日、自身のInstagramを更新。イベント出演時の衣装ショットを公開し、注目が集まっている。
【写真】乃木坂センター抜擢美女「破壊力がすごい」色白美脚チラリのミニスカ姿
池田は「ありがとうございました！」とつづり、同日に開催されたガールズイベント「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC」でのオフショットを複数枚投稿。同イベントでライブやファッションショーに出演した池田は「ランウェイとLIVE、初めての経験ばかりで緊張の連続でした お洋服を素敵に見せられていたら嬉しいです」と続け、黒いジャケットにネクタイ、色白な脚が際立つ黒いプリーツスカートを合わせたモードな衣装での立ち姿を披露している。
この投稿には「お顔小さすぎ」「スタイル良すぎる」「美脚」「破壊力がすごい」「ビジュ強い」「レベチ」などの反響が寄せられている。
池田は、乃木坂46が4月8日に発売する41枚目シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」で自身初のセンターに抜擢され、話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】乃木坂センター抜擢美女「破壊力がすごい」色白美脚チラリのミニスカ姿
◆池田瑛紗、ミニ丈衣装で美脚披露
池田は「ありがとうございました！」とつづり、同日に開催されたガールズイベント「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC」でのオフショットを複数枚投稿。同イベントでライブやファッションショーに出演した池田は「ランウェイとLIVE、初めての経験ばかりで緊張の連続でした お洋服を素敵に見せられていたら嬉しいです」と続け、黒いジャケットにネクタイ、色白な脚が際立つ黒いプリーツスカートを合わせたモードな衣装での立ち姿を披露している。
◆池田瑛紗の投稿に反響
この投稿には「お顔小さすぎ」「スタイル良すぎる」「美脚」「破壊力がすごい」「ビジュ強い」「レベチ」などの反響が寄せられている。
池田は、乃木坂46が4月8日に発売する41枚目シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」で自身初のセンターに抜擢され、話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
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