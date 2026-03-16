古都として知られる鎌倉は、オーシャンビューカフェ＆レストランが充実している「海辺の街」でもあります。ここでは、眺めだけでなくリゾートムードにどっぷり浸れる、雰囲気の良い人気店をピックアップ。特等席でのんびりリラックスタイムを過ごすことができる3店舗を紹介します。

遮るものが何もない大パノラマに出会える／Double Doors NAVY

七里ガ浜の海辺には、おいしいごはんを食べながら海をぼんやり眺められるカフェが複数あります。そのなかでも特に人気を集めているのが「Double Doors NAVY（だぶる どあーず ねいびー）」。2階にあるエントランスから、すでにオーシャンビュー！期待が高まります。

店内に入ると、シックで落ち着いた空間と、窓に広がる青い海。テーブルや椅子にもこだわっていて、調度品は海外のアンティーク家具が中心なのだとか。

上質な大人のカフェ･･･といった趣きです。

さらに屋上へ上ると、まさに別天地。ウッディなルーフトップテラスが広がり、目の前には七里ヶ浜と、湘南のシンボル・江の島が一望。開放的すぎる景色に浸りながら自家製ドリンクを味わえば、気分はもう南国リゾートです！

料理がハイレベルなのも「Double Doors NAVY」の魅力。名物のアボカド「和牛ハンバーグLunch Set」1950円は、アボガドの半身をごろんと使用したインパクト満点のメニュー。自家製の和風オニオンソースともとてもマッチします。

穏やかな凪海を眺めながら、ほっと一息つけば、喧噪とは無縁な時間を過ごせるはず。

■Double Doors NAVY（だぶる どあーず ねいびー）

住所：神奈川県鎌倉市七里ガ浜1-4-11 トライアングル七里ヶ浜2A

TEL：0467-37-3384

営業時間：11時〜21時30分LO（土・日曜、祝日は10時30分〜）

定休日：無休



上質空間で楽しむ「アート」な絶景カフェへ／Ocean Harvest COCOMO

大型観光スポットが集う江ノ電長谷駅の近くにも、個性派オーシャンビューカフェが存在します。白を基調にした洋館風の外観が目を引く「Ocean Harvest COCOMO（おーしゃん はーべすと ここも）」は、その代表格。非日常空間で絶景が楽しめます。

店内はギャラリーを兼ねているため、数多くのアート作品に囲まれています。個展もたびたび開かれるそうで、地元作家の作品が並ぶことも。

また、座席同士の間隔が広く、ゆったりとくつろげる空間設計になっているのも「Ocean Harvest COCOMO」ならではの魅力と言えるでしょう。

さらに居心地の良さを底上げしているのが、由比ガ浜の雄大な眺め。窓際席に座ると、まるで窓枠をキャンバスに見立てた一幅の絵画のよう。景観だけでなく、穏やかに吹き込む潮風や遠く響く潮騒が、極上の癒しをもたらしてくれます。

料理のレベルも非常に高く、「COCOMO自慢の渡り蟹のトマトクリームソース」3190円などが人気メニュー。ランチセットのサラダに地元名産の釜揚げしらすを用いるなど、随所で鎌倉らしさが感じられるのもポイントです。

食材へのこだわりが強いため、メニューのなかには全国各地から取り寄せた産直魚介も。写真は「国産生牡蠣」1個770円〜。ワインとの相性に優れた一品です。

窓に広がる景観・店内の雰囲気・心づくしの料理と、三拍子揃っている名店を訪れて、ラグジュアリーなランチタイムを過ごしてみてはいかがでしょうか。

■Ocean Harvest COCOMO（おーしゃん はーべすと ここも）

住所：神奈川県鎌倉市長谷2-8-8

TEL：0467-33-4584

営業時間：11時30分〜15時、15〜21時（20時LO）※8月は〜22時（21時LO）

定休日：無休



より情緒に富んだ絶景に出会いたいときおすすめなのが、日帰り温泉施設「稲村ヶ崎温泉」に併設されている「Ninai（にない）」です。

店内は木の質感を生かしたオリエンタルなムード。落ち着いてカフェやディナーを楽しむにはうってつけの環境が広がっています。

とりわけテラス席からの眺めは見事。夕暮れ時に訪れると、圧倒的な風景美が待っています。実は稲村ガ崎の海岸一帯は、海に沈みゆく夕日が見られる「夕日の名所」。

秋には、江の島越しに沈む夕日を望むこともできます。旅の思い出に、幻想的な風景をスマホで撮影してみてはいかがでしょうか。

夕日鑑賞の特等席は、テラス席の西側の端に設けられた足湯席。1500円（ワンドリンクセット）の有料席ですが、美肌効果が期待できる稲村ヶ崎温泉に浸かりながら、絶景を満喫できますよ。

美しい風景に癒やされたあとは、名物グルメでティナータイム。一番人気は、ベトナムの有名店で修行を積んだシェフが手がける「湘南しらすのフォー〜生米麺〜」1430円です。

地元製麺所のライスヌードルを使用しており、麺のなめらか食感としらすの風味が絶妙。ナンプラーのクセが少なく、食べやすい味付けになっています。鎌倉旅のシメに訪れるのもおすすめです。

■Ninai（にない）

住所：神奈川県鎌倉市稲村ガ崎1-16-13

TEL：0467-40-3381

営業時間：11〜21時（フード20時LO、ドリンク20時30分LO）

定休日：無休

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Text：五島薫

Photo：氏家岳寛（Double Doors NAVY／Ninai）／古根可南子（Ocean Harvest COCOMO）



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

●この記事は『リピ旅 鎌倉・湘南』に掲載した記事をもとに作成しています。