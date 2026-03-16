

© 2026 MEIJIZA/TOHO CO., LTD.



あらすじ

第二次世界大戦後、中国の大地に取り残された日本人孤児、勝男（井上芳雄）。一緒に取り残された妹・あつ子（奈緒）と離別し、人身売買されたところを、小学校教師の陸徳志（山西惇）に助けられ、「一心」と名付けられる。

子供のいない陸夫妻は愛情をこめて育て、一心もその期待に応えるように差別を受けながらも、優秀な青年に成長していく。ただ、その背後には、文化大革命が暗い影を落とし始めていた。

一心は、戦争孤児であるという理由から、無実の罪で捕らえられ、過酷な肉体労働に従事することになり、さらには冤罪まで着させられてしまう。服役中にふとした怪我から破傷風にかかり生命の危機にさらされる一心だったが、一人の看護師に命を救われる。その女性は後に一心の妻となる江月梅（上白石萌歌）だった。 時が過ぎ、中国での高炉建設の日中共同プロジェクトに参加することになった一心は、日本企業の東洋製鉄所長の松本耕次（益岡徹）という男性と対面することになる。耕次は、一心の実の父親だった――



とにかく凄まじく衝撃的な作品です。舞台上から放たれる俳優陣の熱量は圧倒的で、心だけでなく五感すべてが揺さぶられるような観劇体験でした。

一つひとつの場面に込められた感情や言葉に重みがあり、信じたくない、眼をそむけたくなるような歴史的な現実を目の前で突きつけられ、観客もまた、生半可な気持ちで観てはいけない――きちんと受け止めなければ！という空気が劇場全体に流れていました。

世界各地で戦争が続き、日中関係も揺らぐ今だからこそ、この作品を公演する大きな意味があると感じます。今の日本に生きる私たちは、過去を遠い出来事として切り離し、「自分とは関係のないもの」として平和ボケして生きていてはいけない！日本人として、こんなにも激動で壮絶な人生を歩まざるを得なかった人々が確かに存在した。その事実を知り、二度と同じ過ちを繰り返さないように生きていかなければならない――本作を通して、そんな思いが胸に深く刻まれました。





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物語は、生き別れになった戦争孤児の兄妹を軸に描かれます。妹・あつ子役の奈緒さんがストーリーテラーを務め、「記憶」の物語を語り始めます。

冒頭、無表情で感情を抑えたまま淡々と言葉を紡ぐ姿と、その奥に宿る強い眼差しの対比が印象的で、観る者を物語の世界へ引き込みます。

あつ子は5歳で中国の田舎の貧しい農村に引き取られ、「玉花」として生きていくことになります。言葉も文化も異なる土地で、彼女は懸命に生きていきます。

一方、７歳の兄・勝男は、上半身裸のまま人身売買されていたところを、小学校教師の陸徳志に助けられ、「一心」として生きることになります。心優しい義両親のもとで育てられるものの、ことあるごとに「日本人だから」という理由で、いじめや差別を受けてしまいます。

学生時代には、妹の唯一の手がかりとして大切に持っていたお守りの存在を友人に知られ、「日本の宗教を信じている裏切り者だ」と密告されてしまいます。そして、義両親の前でそれを踏みつけるよう迫られるのです。あまりにも理不尽で、胸が締めつけられる場面でした。国家や時代のうねりの中で、「日本人である」事実だけで人生が翻弄されてしまう――。その過酷さを突きつけられるようでした。

「〇〇人だから〇〇だ」――。戦争によって生まれた偏見と憎しみは、日本人と中国人の双方に影を落とし、互いを決めつけてしまう構図をこの物語は随所で描いています。家族や大切な人を残虐に奪われた人々が、相手国に対して怒りや恨みを抱いてしまうのも無理はありません。そうした感情を責めることはできない――それほどまでに、戦争が残した傷は深いのだと考えさせられます。

しかし、物語を追ううちに、お国柄の違いはあっても、どの国にも善き人がいて、そうでない人もいるのだと気づかされます。国が違っても、人は心を通わせることができる。互いを理解し、敬い、大切に思い、愛し合うことができる――そんな希望が、この作品には息づいていました。

なかでも強く胸を打つのが、一心（勝男）を我が子のように育てた義父・陸徳志の存在です。

彼の行動や注ぐ愛情は、血縁や国境を越えて人と人の間に“絆”が生まれることを物語っていました。憎しみが連鎖する時代の中で、それでも人は人を想うことができる――。陸徳志の姿は、そのことを象徴しているように感じます。物語の中には、彼の言葉や行動が深く胸に残る場面がいくつもありました。

前出のお守りの場面では、義父は一心を守ろうとしてくれます。一連の出来事に対し、「大丈夫だ」と気丈に振る舞う一心に、義父は「悔しかったろう」と声をかけ、彼の痛みや悲しみに静かに寄り添います。そして、「無理に事実から目を背けてはいけないよ」と諭します。気持ちを押し込める必要はないのだと、そっと伝えてくれる言葉でした。

義父という存在があったからこそ、一心はどれほど辛い状況の中でも、心を壊さずに生きてこられたのかもしれません。



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その他にも、義父・陸徳志の深い愛情を感じさせる場面があります。

一心（勝男）は学生時代、週末になると実家へ帰るため、片道3時間、往復で6時間もの道のりを歩いていました。しかし、そのせいで成績が落ちていることを知った陸徳志は、代わりに自分が歩くと申し出ます。老体に鞭を打つような距離でありながら、それでも息子の将来を思い、自らその役目を引き受けようとするのです。その姿からは、血のつながりを超えて我が子を想う親の姿が伝わってきました。

一心はいじめや差別を受けながらも、まっすぐに勉学へ打ち込み、成績も優秀で、努力を重ねます。そして、大人になり中国のために真面目に働き始めます。しかし、ここでも戦争孤児で“日本人の血が流れている”という理由だけで、造反の罪を着せられ、スパイとして捕らえられてしまうのです。冤罪で拘束された一心を救うため、義父・陸徳志は教師という職業を捨てる決断をします。「教師の代わりはいるが、一心の父は自分しかいない」――そう語り、すべての時間を一心の釈放と社会復帰のために費やすのです。その言葉と行動からは、我が子を守ろうとする、揺るぎない想いが強く伝わってきました。

そして終盤、日中関係が回復し、一心（勝男）が日本で生きる選択もできるようになった場面。中国に残ってほしい思いを胸に抱きながらも、義父・陸徳志は「一心の選択に任せる」と語ります。静かに男泣きする姿には、思わずもらい泣きしてしまいました。ここまで命を懸けて守り、人としての正しさを教え、深い愛を注ぎ続けることができる人がいるのか――その存在に胸を打たれました。

この陸徳志を演じた山西惇さんの演技は素晴らしく、穏やかな佇まいの中に、父として、人としての包容力がにじみ出ています。自然体の芝居に何度も心震わされました。

一心にとって、血のつながりがなくとも、自分を犠牲にしてまで愛情を注いでくれた義父母の存在は、何よりの救いでした。冤罪で捕まり、理不尽な仕打ちを受け続ける中でも、待っていてくれる人がいる。自分を大切に思ってくれる人がいる。その事実こそが、彼にとって生きる支えだったのだと思います。会いたい。報いたい。恩返しがしたい。そう思える存在がいたからこそ、一心はどれほど過酷な状況の中でも、生き続けることができたのではないでしょうか。再会の場面は胸が熱くなりました！



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そして、後に妻となる江月梅の存在。彼女は、義両親以外からは感じたことのなかった温もりを、一心に与えてくれました。絶望の真っ暗闇の中に差し込む、一筋の光のような存在です。この月梅を演じた上白石萌歌さんの、純粋さや清廉さ、そして芯の通ったしなやかな強さが、役の魅力をいっそう際立たせていました。

月梅もまた、内科医だった父を不当な理由で自殺へと追い込まれ、自害した者の娘という烙印を押されて差別を受けます。そのため医師になる夢を断たれ、僻地の看護師として働くことになります。

深い傷を抱えながら生きてきた二人だからこそ、言葉にしなくても分かり合えるものがあったのではないか――。そんなふうに感じさせられました。

家庭を築き、幸せな暮らしを手にした二人。しかし、“差別の連鎖”によって、将来子どもまでもが同じような差別を受けるのではないかという葛藤を抱えていました。



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終盤、勝男（一心）は実父・松本氏と再会し、「日本で暮らさないか」と提案されます。

その際、「日本ならもっと子どもを持つこともできる」と言われるのです。その一言に、私は思わずハッとさせられました。中国で続いていた“一人っ子政策”という政治的背景が、浮かび上がってくる場面でもありました。

実父・松本氏が「自分には家族というものがいなかった。家族がいない寂しさを、ずっと仕事で埋めてきた。この年になって、また再会できた。これからの人生は家族と暮らしたい」と語る場面では、その想いが痛いほど伝わってきました。

彼は、日本から中国に渡った家族が全員亡くなったと告げられ、絶望の中で生きてきた人物です。その喪失感を打ち消すかのように、仕事に没頭してきました。その後再婚するものの、妻にも先立たれてしまいます。そんな中、長年亡くなったと思っていた我が子が生きていた――その事実は、家族への想いを胸に抱えて生きてきた彼にとって、どれほど大きなものだったでしょう。「一緒に暮らしたい」と願う気持ちは、ごく自然なもののように感じられ、思わず彼の心情に感情移入してしまいました。

また松本氏は、「そもそも中国へ渡らなければ、家族や仲間を失うことはなかったのではないか」と後悔を口にします。自分だけが生き残ってしまったという申し訳なさや悲しみは、正気を保つのも難しいほどの重さだったはずです。それでも彼は、ため息を吐くように「誰も悪くない」「誰のせいでもない」と言います。その言葉は、まるで自分自身に言い聞かせているようにも感じられました。誰かを憎んでも取り戻せない現実――そのやるせなさや悔しさ、焦燥感が胸に迫ります。

この松本氏を演じた増岡徹さんは、実直で優しく、思いやりに満ちた人物像を丁寧に体現していました。だからこそ、彼がどうか報われてほしいと強く願わずにはいられませんでした。



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クライマックスで、勝男（一心）は、血のつながった父と生まれた祖国で生きる道を選ぶのか。それとも、育ての親が待つ中国での人生を歩み続けるのか――。その選択を迫られます。ここでタイトル回収もされるのですが、そこには大きな意味が込められているように感じました。それは、「生みの親か、育ての親か」という単純な二択ではありません。何十年もの歳月の中で積み重ねられてきた、長い“人生”そのものの重みを描いているようでした。

国家同士の政治によって引き裂かれ、そしてまた政治によって再び引き合わされる――。時代や国の思惑に翻弄され、人生を大きく変えられてしまった人々の想いは、とても一言では語り尽くせないものだと感じました。『戦争』が人の人生や心、そして身体までもここまで壊してしまうのか――その残酷さに、恐ろしさを覚えました。

約40年という長い年月を数時間に凝縮して描くため、物語は場面を大きく切り替えながら進んでいきます。説明は挟まれますが、時代背景や人物の立場を意識しながら観ることで、この壮大な物語の輪郭がより鮮明に浮かび上がってきます。

ここまで一心（勝男）の人生について触れてきましたが、この物語は同時に、妹・あつ子(玉花)の人生も描いていきます。あつ子は5歳で貧しい農村の家に引き取られ、14歳になったある日、突然ひとつの事実を突きつけられます。

それは、自分が童養媳（トンヤンシ）として育てられてきたということです。

童養媳とは、将来その家の息子の妻とするために幼い少女を迎え入れ、家族の一員として育てる制度です。貧しい家庭では息子に嫁を迎えることが難しいため、幼い頃から少女を引き取り、成長後に結婚させるという慣習が存在していました。玉花は、その制度を強いられ、突然兄のように共に育ってきた少年の妻になるよう告げられ、14歳という若さで関係を結ばされました。その出来事は、玉花の人生を大きく変える、あまりにも過酷な現実でした。

“義兄”と関係を持つ場面では、玉花は戸惑いながらも、どこか無邪気にそれを受け止めているようにも見えました。また、もちろん厳しい境遇ではありますが、玉花（あつ子）はその家で大切に育てられてきたようにも描かれます。養母の優しさや夫の愛情に触れながら、その土地や人々に対して次第に愛着を深め、そこでの暮らしを自分の人生として歩んでいったようにみえます。祖国の記憶よりも、今、目の前にある生活を守ろうとする玉花――。劇中には「私は幸せ。優しい義母、働き者の夫、可愛い子ども。これ以上何を望む？」という台詞が出てきます。過酷な運命にありながらも、その環境の中で温もりを見出し生きているように映し出されます。

しかし後半、暗い寝床の中、起き上がれないまま「これがあたしの本当の姿」と語るあつ子の場面に切り替わり、井上さん演じる一心（勝男）が妹を探し当てたことで物語は大きく転換します。玉花(あつ子)は約40年ぶりの兄との再会で自分が“松本あつ子”であることを思い出し「日本に行きたい！！」と心から叫びます。そして、多くを語らなかったあつ子(玉花)が、初めて本音を語り始めるのです。



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あつ子(玉花)が堰を切ったように語る言葉には、思わず言葉を失います。同じ女性として、その境遇の過酷さに胸を締めつけられる思いでした。言葉では言い尽くせないほどの苦しみが、静かに胸に迫ってきました。それまで語られてきた“幸せな記憶”の意味が揺らぎ、穏やかに見えた記憶は、実は過酷な現実から身を守るための“防衛機制”にすぎなかったのです。現実は、養母や義兄から虐待を受けながら育ち、牛や馬のように扱われ、人間としての尊厳を奪われた生活を強いられていました。そんな抗えない状況で、彼女は感情や思考を消し、自分を虫ケラのような存在だと思いながら生きてきました。苦しくても、悔しくても、誰にも吐き出すことができず、涙さえ枯れ果て、すべての感情を押し込める毎日。そんな事実が語られた瞬間、観客はあつ子の半生に思いを巡らせ、胸の奥から込み上げるような衝撃に包まれます。彼女は「幸せだ」と思い込むことで、辛い境遇をどうにか生き延びてきたのでした。表面上は受け入れているように見えた事も、望まぬ結婚や妊娠・出産を強いられ、本心では殺されるような苦しみでした。“優しいはず”の姑が一心に金をせびる態度も、その背景を知ることで全てが繋がって見えてきます。

あつ子(玉花)が勝男(一心)に触れた時、「服はシャボンの匂いがした」と語る場面ーー。勝男(一心)も差別や冤罪を受け、辛い時期はありましたが、中国の“家族”から愛情を注がれ大切に育ちました。それは、貧しく不衛生で虐げられた環境で生きてきたあつ子との生活の違いを象徴し、二人の歩んできた道の隔たりを印象づけるシーンでした。

奈緒さんは、みすぼらしい衣服をまとい、序盤は瞳にも覇気がなく悲壮感が漂います。しかしクライマックスにつれ、煮えたぎる怒りや苦しみを宿した語りへと変わり、その迫力には息を呑みました。まるで行き場を失った無数の魂を背負っているかのようでした。それは、彼女意外にも深海のプランクトンのように、誰にも知られず積み重なり、闇に葬られてきた、いく百万もの無念の命と想いがあったことを物語ります。希望を持つことも、未来を思い描くこともできずに生きてきた日々を語るあつ子の姿は、声なき魂の叫びのように響きました。その重みが舞台の幕が下りたあとも、静かに胸の奥に沈み続けます。



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5歳や7歳といえば、一般的には十分に日本語を話せる年齢です。しかし二人が新しい家族に引き取られた時には、日本語を話せない状態で、記憶も失っていました。

最初は、なぜ話せないのだろうと疑問に思いました。しかし物語を知るほどに、二人が経験した想像を絶する出来事は、記憶や言葉さえ失うほどの地獄のような体験だったのです。幼くして見知らぬ土地へ連れて来られ、家族や仲間が襲撃され命を落としていく。二人は死体の下敷きになりながら、辛うじて生き延びました。さらに生き残った者同士も引き離され、人として扱われない環境に置かれます。幼い二人が受けた衝撃は計り知れません。

あまりにも壮絶な物語であるからこそ、俳優たちは一公演ごとに心身を削るほどの膨大なエネルギーを費やしているようでした。特に主演の勝男(一心)を演じた井上芳雄さんから迸る想いを感じました！舞台上の俳優一人ひとりからも「この物語を必ず観客に届けるのだ！」という強い使命感が伝わってきました。そして、観終えたあと、観客もまた「この物語を伝えなければならない！」と使命の連鎖のような感情が沸きあがってきました。観る側にも相応の覚悟とエネルギーが求められる作品ですが、一人でも多くの日本人に、そして世界の人々に知ってほしい――そう強く感じさせる舞台でした。山崎豊子が描く、時代と国境を越えた壮大な物語。ぜひ、ご覧ください。

（文：あかね渉）