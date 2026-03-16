美容外科の高須クリニックが2026年3月15日に、お笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志さんを起用したCM第3弾を放映し、反響を集めている。

「存在感がエグい」「来週はついにズラも...」

高須クリニックはバラエティ番組「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」（日本テレビ系）で3月2日放送回から連続して新作CMを放映。第1弾と第2弾は高須院長の隣に、長髪のカツラとメガネ、髭をつけた松本さんが一瞬だけ映っているものになっていた。

一方、15日に放映された第3弾では、メガネと髭がなくなっており、ウィッグだけつけたほぼ素顔の松本さんがじっと正面を見据えているというバージョンになっていた。

なお、高須クリニック院長の高須克弥氏も同日にXを更新し、「どんどん進化する『ガキの使いやあらへんで！！』提供高須クリニックCMなう」とつづり、テレビ放映されているCMを撮影した動画を公開していた。

このポストには「一瞬だけなのに、松本さんの存在感がエグいです」「今回も笑わせて頂きました」「来週はついにズラも取れるのか...！！！？」という声が集まっていた。