お笑いタレント・有吉弘行（51）がパーソナリティーを務める15日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、薬局でイラッとしたエピソードを明かす場面があった。

耳に違和感があったため病院に向かったところ「何十錠ってドカンと薬をもらって」と多くの処方せんが出たという有吉。続いて調剤薬局に行ったというが、男性店員から「説明書を見れば分かりますから」と言われたそうで「俺も“時間ないんで、すみません。ありがとうございます”って」と去ろうとしたそう。

すると、それを見ていた女性店員が「ダメ、ダメ。説明書見たって分かんないよ!全部説明してやってよ」と言ってきたといい、男性店員が「大丈夫だと思いますよ」というも、譲らず。

有吉は「俺もちょっと腹立っちゃってさ。“何のための説明書なんですか?意味ないですよね”」と言い返したが、女性店員は「分かんないから、難しいから!」と一歩も引かなかったという。男性店員が仲裁してくれたというが「（女性店員と）お互いに“ふんっ!”て鼻息を荒くして」と苦笑しながら振り返っていた。