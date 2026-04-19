スマートフォンから音を鳴らして大切なものの位置を探せるだけでなく、逆にマナーモードになっているスマートフォンから音を鳴らして探せたり、最後に大切なものを検知した場所を地図で確認したりできるのがスマートトラッカーの「Tile」です。鍵に付けるのに適した小型サイズの「Mate」と財布に入れるのに適した薄型サイズの「Slim」をまとめて手に入れられる「Tile スターターパック」をGIGAZINE春のプレゼント企画の景品として