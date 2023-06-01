安達結希さんの遺体が遺棄された現場付近で手を合わせる人＝22日午後、京都府南丹市京都府南丹市で安達結希さんが行方不明となった日から23日で1カ月となった。死体遺棄容疑で逮捕された父安達優季容疑者が「車で小学校に行った後、別の場所に連れて行き殺害した」との趣旨を供述していることが取材で判明。遺体を複数回移動させた疑いも浮上した。一連の言動にはほころびもうかがえ「場当たり的」とみる捜査関係者も。動機や背