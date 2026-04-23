スピードスケートの郄木美帆さんやフィギュアスケートの坂本花織さん、「りくりゅうペア」こと三浦璃来さんと木原龍一さんが今後への決意を語りました。22日には、都内で令和7年度優秀選手表彰祝賀会に出席。スケート界を引っ張り今季で引退を決めた4人が特別功労賞で表彰されました。2月のミラノ・コルティナオリンピックで3つの銅メダルを獲得するなど、オリンピックで通算10個のメダルをとった郄木さんは、団体パシ