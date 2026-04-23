「一番イヤラしいグラドル」との呼び声高い柚乃りかが竹書房からイメージDVD『柚乃りか我慢しないで』を4月24日にリリースする。 柚乃りか ©2026 TAKE SHOBO CO.,LTD. デビュー当時の清楚な雰囲気も魅力的だったが、現在の彼女が放つ色香はまさに「エロスの女神」そのもの。無邪気さと官能が混ざり合う姿に、見る者の興奮は止まるところを知らない。