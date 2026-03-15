わんこのいるお家に保護された黒猫をお迎えした飼い主さん。すると、お迎えからたったの2日で見せたふたりの可愛すぎるやりとりがThreadsで話題に！「なんだこの尊い動画は」「こんなWin-Winの関係が他にあるだろうかwww」「平和だわ～」といった声が寄せられました！

【動画：保護された黒猫を飼った結果→お迎えして『たったの2日目』で…先輩犬との『愛おしすぎるやり取り』】

保護された黒猫をお迎えした結果…

Threadsアカウント「ざおりぃ（@zaoriiii）」さまに投稿されたのは、保護された黒猫をお迎えして2日経った日の光景です。

飼い主さんは、保護された黒猫「エト」ちゃんをお迎えすることになったそうですが、お家には「つむ」ちゃんというわんこが1匹、すでに暮らしています。うまく一緒に暮らせるかなと、小さな不安を胸にお迎えすることに。

すると……

なんと、エトちゃんがつむ先輩にマッサージしているではありませんか！これがお迎えからたったの2日目というから驚きです。

突然、背中をマッサージされたつむ先輩。最初は「え？なに？」と戸惑うような様子を見せていたのだそう。

しかし、次第にエトちゃんからのマッサージの気持ちよさに気づいたのか、「まぁ、いいでしょう」と受け入れ態勢に！

にゃんこマッサージを受け入れる先住犬

その後も一心不乱につむ先輩の背中をマッサージするエトちゃん。両前足だけでなく、両後脚も使い、本格的なマッサージ師のような姿です！

すると、だんだんとエトちゃんのマッサージの心地よさに陥落しそうになるつむ先輩。少しずつ、少しずつ瞼が落ちていきます。

そして、とうとうパタリと体を横に倒し、つむ先輩、完落ち！！

もしかすると、家族の仲間入りを果たすため、エトちゃんなりのご挨拶だったのかもしれませんね！それにしてもにゃんこマッサージの威力は凄まじい……！

2日目とは思えない光景が話題に

お迎えしてからたったの2日目とは思えないほど愛おしいやりとりは、Threads内でも大きな話題になりました。

コメント欄には「なんだこの尊い動画は」「こんなWin-Winの関係が他にあるだろうかwww」「平和だわ～」「こんなに一生懸命な素早いふみふみ初めて見ましたw」といった声で溢れ、2匹のやり取りに癒される人が続出しています。

そんなつむちゃんとエトちゃんのその後の様子は、Threadsアカウント「ざおりぃ」さまでご覧いただけます。現在の2匹の様子をぜひチェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Threadsアカウント「ざおりぃ（@zaoriiii）」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。