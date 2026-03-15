CANDY TUNE桐原美月＆MORE STAR中山こはく、姉妹のような2人がペアランウェイ「大好きな妹」【IDOL RUNWAY COLLECTION 2026】
【モデルプレス＝2026/03/15】7人組アイドルグループ・CANDY TUNEの桐原美月、9人組アイドルグループ・MORE STARの中山こはくが15日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催のガールズイベント「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION（アイドル ランウェイ コレクション）2026 Supported by TGC」に出演した。
【写真】カワラボ仲良しペアがランウェイ
互いにアソビシステム所属で仲が良く、姉妹のような間柄の2人（KAWAII LAB. SISTERS）がペアランウェイ。色違いのトップス、ファージャケットで登場した。桐原が「今日は大好きな妹と一緒にランウェイ歩けて楽しかったです」とコメントすると、中山も笑顔を見せていた。
アイドルとファッションの祭典「IDOL RUNWAY COLLECTION 2026」。乃木坂46、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、CUTIE STREET、≒JOY、高嶺のなでしこ等がライブパフォーマンスとファッションショーを行うほか、今回は「共創とつながり」をテーマに、グループの垣根を超えた「ペアランウェイ」ステージ、"ファンの着てほしい"を形にする「ファン共創型」ステージなども展開された。（modelpress編集部）
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◆桐原美月＆中山こはく、ペアランウェイ
互いにアソビシステム所属で仲が良く、姉妹のような間柄の2人（KAWAII LAB. SISTERS）がペアランウェイ。色違いのトップス、ファージャケットで登場した。桐原が「今日は大好きな妹と一緒にランウェイ歩けて楽しかったです」とコメントすると、中山も笑顔を見せていた。
◆「IDOL RUNWAY COLLECTION 2026」乃木坂46、FRUITS ZIPPERら人気アイドルが集結
アイドルとファッションの祭典「IDOL RUNWAY COLLECTION 2026」。乃木坂46、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、CUTIE STREET、≒JOY、高嶺のなでしこ等がライブパフォーマンスとファッションショーを行うほか、今回は「共創とつながり」をテーマに、グループの垣根を超えた「ペアランウェイ」ステージ、"ファンの着てほしい"を形にする「ファン共創型」ステージなども展開された。（modelpress編集部）
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