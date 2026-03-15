柳ヶ浦が美濃加茂との入替戦に快勝…22点差で圧倒しU18トップリーグ昇格を決める

3月15日、東洋大学赤羽台キャンパス HELSPO HUB-3アリーナで「U18日清食品トップリーグ2026入替戦」男子決勝が行われ、柳ヶ浦高校（大分県／ブロックリーグG優勝）が86－64で美濃加茂高校（岐阜県／トップリーグ7位）に勝利し、「U18日清食品トップリーグ2026」への出場権を得た。

試合開始直後から柳ヶ浦は10－0のランを仕掛けて主導権を握る。美濃加茂も粘りを見せるが、柳ヶ浦が24－19とリードして第1クォーターを終了。第2クォーターに入ると、柳ヶ浦は古閑蓮と鳥瀬青らを中心に得点を重ねリードを広げ、43－31で試合を折り返した。後半に入っても柳ヶ浦は攻守両面で精度の高いプレーを披露。終始安定した試合運びを見せ、最終スコア86－64で勝利。初となるU18トップリーグへの切符を掴み取った。

勝利した柳ヶ浦は、久木原ケリー健志が19得点6リバウンド、ファデラママドゥが17得点12リバウンド3ブロックでダブルダブルを達成。桃宇航大が15得点、鳥瀬が12得点6アシスト、古閑が11得点を記録した。







一方の美濃加茂は、川粼夏樹が15得点4リバウンド2スティール、藤田晴也が10得点、オラインカオロラデが8得点17リバウンドを記録したが完敗。2026年度はブロックリーグで戦うことになった。

■試合結果



美濃加茂高校 64－86 柳ヶ浦高校



美濃加茂｜19｜12｜17｜16｜＝64



柳 ヶ 浦｜24｜19｜25｜18｜＝86

【動画】美濃加茂vs柳ヶ浦「U18トップリーグ入替戦」フル映像