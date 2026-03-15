

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した宇咲





3月28日（土）のライブをもって、惜しまれつつも解散するアイドルグループ「＃ババババンビ」の宇咲（うさ）が、3月16日（月）発売『週刊プレイボーイ13・14合併号』のグラビアに登場。人気メンバーとして活躍する宇咲は、笑顔で、みんなを幸せにするために最後まで駆け抜ける！

【写真】宇咲のグラビア

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【＃ババババンビ思い出のライブ】

――今回の撮影は、ハッピーオーラ全開でした！ 印象に残っているシーンは？

宇咲 やっぱり最後の夜景のカットですね。この日はめちゃくちゃ風が強くて、しかも極寒。水着の上に羽織っていたギラギラした銀色のチェーンみたいなものがすごく冷たくて（笑）。肌に触れるたびに震えていました。

でも、スタッフさんがすごく気を使ってくれて、重たいジェットヒーターを持ち上げて、なんとか体に当ててくれようとしていたんです。とても一体感がある現場で、すてきな写真を撮ってもらえたと思います。

――オープンカーと一緒に撮影したウエディングドレス風の衣装もカッコよかったです。

宇咲 撮影中、スタッフさんに「ウエディングフォトっぽくして」って言われたので、花嫁の気持ちになってポージングしていました（笑）。今回の撮影、実はちょっと不安だったんですよ。

――どうして？

宇咲 今までの撮影って、海や温泉など自然体になれるロケーションが大半だったんですが、今回は本当にシンプルなスタジオ。ごまかしが利かないので、自分の表現力が試されているような気がして......。しかも、ポーズ数が多いから、ひとつひとつに変化をつけていかないといけない。

最初はすごくヒヤヒヤしていました。私、こう見えて仕事の前はいつもドキドキしていて、寝られなくなることもあるくらいメンタル弱いんですよ......。でも、完成した誌面、デジタル写真集を見たら、めちゃめちゃ良くて！ ＃ババババンビ解散前ならではのポージングもあるので、ぜひ見てください。

――このインタビュー時点では、解散ライブまでちょうど1ヵ月です。

宇咲 今年に入ってから「＃ババババンビのライブを見に来るのはこれで最後なんだ〜」っていう方もいらっしゃって、カウントダウンが始まっているなっていうのを強く実感するようになりました。

私は途中加入だったので、＃ババババンビのメンバーになって約5年、長いようで本当に短くて。いろいろな人の支えがあったからこそ、ここまでこられたんだなぁって思っています。

――これまでに印象に残っているライブは？

宇咲 夢だった日本武道館ももちろんそうだったんですが、より印象的なのが、その1年前にあったTOKYO DOME CITY HALLのライブ。当時（ライブをした）一番大きな会場で、お客さんも満員で、メジャーデビューの発表もあったりと、こんなに大きなグループになったんだって実感したのがそのライブでした。

――ラストライブ、本当に楽しみにしています。解散後の活動予定、宇咲ちゃんはどうするつもりですか？

宇咲 前のグループも含めて、アイドルになって10年以上。人生の半分以上をアイドルとして過ごしてきたので、正直まだ想像もつかないです。でも、またステージに立って歌って踊りたいという願望はあって。

あと、ランウエーを歩いてみたいですね。もちろん、水着の撮影も続けていきますし、週プレさんの表紙を飾るのが目標なのは変わりません。私は性格的にハードスケジュールが好きなので、とにかく毎日忙しく過ごしたいなとは思っています。

――解散後は少し時間ができると思いますが、プライベートでやってみたいことは？

宇咲 メンバーの何人かが料理教室に通いたいって話していたので、私も一緒に行きたいなって思っています。

――料理教室である意味、＃ババババンビが再結成されるんですね（笑）。料理は得意？

宇咲 料理は大好きなので、もっともっといろんなバリエーションの料理を作れるようになりたくて。あと、運転免許も取りたい。どこか遠くに行くとき、いつも妹にクルマを出してもらっているから。

スタイリング／工藤沙恵（ミタケイショウ） ヘア＆メイク／塩田結香（JULLY）

●宇咲（うさ）

4月27日生まれ 神奈川県出身 身長156cm

○宇咲は「宇宙にまで花咲かせられるように」と名づけられたもの。アイドルグループ「#ババババンビ」の桃色担当。3月28日（土）に東京・恵比寿The Garden Hallで開催予定のワンマンライブ「#ババババンビ −FINAL 馬鹿騒ぎ−」をもって解散。

公式X【@usa_usa0427】

公式Instagram【@usa_usa0427】



宇咲デジタル写真集『Happy for all』 撮影／カノウリョウマ 価格／1650円（税込）





取材・文／高篠友一 撮影／カノウリョウマ