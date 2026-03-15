1食で食物繊維12.5gを手軽にとれる5種の食べるスープ！あじかん「ごぼう RESET SOUP」

この記事のポイント あじかんが2026年3月13日、Makuakeで「あじかんごぼう RESET SOUP」全5種を先行販売します1食220gあたり食物繊維12.5gを配合し、成人の1日目標量の約半分をとれます価格は5袋1,980円、10袋3,920円、15袋5,650円の3セット展開です賞味期限は製造日より冷凍で1年間、電子レンジ600Wで約4分〜4分30秒で調理できます あじかんが2026年3月13日、Makuakeで「あじかんごぼう RESET SOUP」全5種を先行販売します1食220gあたり食物繊維12.5gを配合し、成人の1日目標量の約半分をとれます価格は5袋1,980円、10袋3,920円、15袋5,650円の3セット展開です賞味期限は製造日より冷凍で1年間、電子レンジ600Wで約4分〜4分30秒で調理できます

あじかんが2026年3月13日、国産ごぼうを使った食べるスープ「あじかんごぼう RESET SOUP」をMakuakeで先行販売します！

1食で食物繊維12.5gをとれる設計です。

ごぼうの具材感を残した冷凍スープなので、忙しい日の食事でも満足感までしっかり届きます。

あじかん「ごぼう RESET SOUP」

先行販売開始日：2026年3月13日（金）販売チャネル：Makuake内容量：220g／袋保存方法：冷凍保存（-18℃以下）賞味期限：製造日より冷凍で1年間調理方法：電子レンジ（600Wで約4分〜4分30秒）または湯煎（約5〜7分）

あじかんは、ごぼう茶「国産焙煎ごぼう茶 ごぼうのおかげ」を展開し、ごぼうの研究を続けてきた食品メーカーです。

「あじかんごぼう RESET SOUP」は、その知見を生かして作られた具沢山の冷凍スープです。

食物繊維をとりたい人に向けて、「飲む」よりもしっかり食べた感覚まで届く1杯に仕上げています。

食物繊維をしっかりとれる設計

食物繊維量：12.5g／1食220g目安：成人の1日目標量の約1/2換算：生鮮ごぼう約1.4本分

厚生労働省の2025年版基準では、食物繊維の目標量は成人男性22g以上、成人女性18g以上です。

一方で、2024年の日本人成人の摂取量は1日13.3gです。

同商品は、その不足分を食事の中で補いやすい数字がはっきりしています。

白い器にトマトスープをたっぷり盛った画像からも、豆や根菜がしっかり入った食べごたえが伝わります。

スープだけで軽く済ませたくない日でも、木製スプーンですくって食べる満足感を得やすい一品です。

国産ごぼうの旨みを生かした共通仕様

主原料：国産ごぼう種類数：全5種一部フレーバー：焙煎ごぼう茶を使用

主役のごぼうは、「ごぼうのおかげ」と同じ契約農家が育てた国産品です。

あじかん独自のカット方法で、ごぼうの食感を残しています。

やわらかく煮るだけでは出にくい、噛んだときの繊維感を残せるのがポイントです。

ごぼうの土っぽさを抑えつつ、旨みを引き出す加工技術も生かされています。

トレーに並んだ5種の画像では、クリーム系、トマト系、和風系の色合いの違いが見え、毎日続けても飽きにくい印象です。

冷凍庫にストックしておくと、栄養も温かさもほしい日の選択肢が増えます。

5種類の味わいを食べ比べ

フレーバー：濃厚クリーミーチャウダーフレーバー：ごろっと野菜のミネストローネフレーバー：ごぼうまるごと旨辛みそフレーバー：ごぼうまるごとしょうゆフレーバー：もち麦豆乳生姜

「濃厚クリーミーチャウダー」は、ごぼうの風味とまろやかなコクを合わせた味わいです。

「ごろっと野菜のミネストローネ」は、トマトベースで野菜を多く使った一杯です。

「ごぼうまるごと旨辛みそ」は、焙煎ごぼう茶仕立ての味噌に辛みを重ねた和風です。

「ごぼうまるごとしょうゆ」は、焙煎ごぼう茶仕込みのしょうゆベースで、すっきりした後味を楽しめます☆

「もち麦豆乳生姜」は、もち麦と豆乳を土台に、生姜を効かせたやさしい味わいです。

5種を並べた画像では、赤、白、茶、淡いベージュと色味の幅があり、その日の気分や食事に合わせて選びやすいことがわかります。

朝は豆乳生姜、昼はミネストローネ、夜はみそやしょうゆと、食卓の流れに合わせた使い分けもしやすいラインアップです。

Makuake限定の先行セット内容

お試し5袋セット：1,980円（税込・送料込）たっぷり10袋セット：3,920円（税込・送料込）大満足15袋セット：5,650円（税込・送料込）一般販売予定価格：4,400円〜12,550円（税込・送料込）

Makuakeでは、各種1袋のお試し5袋セットから選べます。

各種2袋の10袋セット、各種3袋の15袋セットも用意されています。

食べ比べから始めたい人には5袋セットが選びやすく、家族で分けたいときは10袋、15袋が使いやすい組み合わせです。

器に盛った5種の画像は、木製トレーと落ち着いた色のカップが並び、冷凍食品らしさよりも食卓になじむ印象を強めています。

電子レンジなら約4分台で仕上がるので、朝食の置き換えや遅い日の夕食にも取り入れやすい一品です。

1食で食物繊維12.5gをとれる数字が明確なので、食事管理の目安を立てやすい商品です。

味が5種類あるため、冷凍庫に入れておくと忙しい平日の献立に変化をつけやすくなります。

具材を噛んで食べるスープだから、軽食でも物足りなさを感じにくいのもうれしいところです。

あじかん ごぼう RESET SOUPの紹介でした。

よくある質問

Q. あじかん ごぼう RESET SOUPの発売日はいつですか？

先行販売開始日は2026年3月13日（金）です。

Q. あじかん ごぼう RESET SOUPの内容量・セット内容は？

内容量は220g／袋です。

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