ラ・リーガ 25/26の第28節 レアル・マドリードとエルチェの試合が、3月15日05:00にサンティアゴ・ベルナベウにて行われた。

レアル・マドリードはビニシウス・ジュニオール（FW）、ブラヒム・ディアス（FW）、フェデリコ・バルベルデ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエルチェはアンドレ・シルバ（FW）、ルーカス・セペダ（FW）、フェデリコ・レドンド（MF）らが先発に名を連ねた。

23分、エルチェが選手交代を行う。ブバ・サンガレ（DF）に代わりアドリア・ペドロサ（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

39分に試合が動く。レアル・マドリードのアントニオ・リュディガー（DF）がゴールを決めてレアル・マドリードが先制。

さらに44分レアル・マドリードが追加点。フランシスコ・ガルシア（DF）のアシストからフェデリコ・バルベルデ（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とレアル・マドリードがリードしてハーフタイムを迎えた。

58分、レアル・マドリードは同時に3人を交代。オルリアン・チュアメニ（MF）、ビニシウス・ジュニオール（FW）、フェデリコ・バルベルデ（MF）に代わりダニエル・ヤニェス（MF）、アルダ・ギュレル（MF）、ゴンサロ ガルシア・トーレス（FW）がピッチに入る。

61分、レアル・マドリードが選手交代を行う。アントニオ・リュディガー（DF）からディエゴ・アグアード（DF）に交代した。

63分、レアル・マドリードが選手交代を行う。ブラヒム・ディアス（FW）からマヌエル・アンヘル（MF）に交代した。

64分、エルチェは同時に3人を交代。ルーカス・セペダ（FW）、フェデリコ・レドンド（MF）、レオ・ペトロ（DF）に代わりラファ・ミル（FW）、マルク・アグアド（MF）、ホサン（FW）がピッチに入る。

65分、レアル・マドリードが選手交代を行う。ティアゴ・ピタルチ（MF）からセサル・パラシオス（MF）に交代した。

66分レアル・マドリードが追加点。ダニエル・ヤニェス（MF）のアシストからディーン・ハイセン（DF）がヘディングシュートで3-0。3点差となる。

74分、エルチェは同時に2人を交代。ダービト・アーフェングルーバー（DF）、マルティン・ネト（MF）に代わりペドロ・ビガス（DF）、グレイディ・ディアンガナ（MF）がピッチに入る。

85分エルチェが得点。相手チーム選手のオウンゴールにより、3-1と、2点差に詰める。

しかし、89分レアル・マドリードが追加点。アルダ・ギュレル（MF）がゴールで4-1。3点差となる。

そのまま試合終了。レアル・マドリードが4-1で勝利した。

なお、レアル・マドリードは55分にエドゥアルド・カマビンガ（MF）に、またエルチェは62分にヘルマン・バレラ（FW）、66分にダービト・アーフェングルーバー（DF）、88分にラファ・ミル（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-15 07:20:30 更新