意外と知らない「日本らしさ」とは？ 韓国人留学生が衝撃を受けた日本人ならではの行動3選
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YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「日本人も知らない、日本人らしい行動TOP3」と題した動画を公開。東大博士課程に在籍する韓国人のパクくん氏が、来日して衝撃を受けたという「日本らしい行動」を3つ紹介し、その背景にある独自の文化や美意識を解説した。
パクくん氏が最初に挙げたのは、日本人の「ご飯を残さない美学」である。きっかけは、とんかつ定食屋で隣の席のサラリーマンが茶碗についた最後の一粒まで丁寧に集めて食べていた姿に衝撃を受けたことだったという。パクくん氏は、かつて大学の学食で友人に食べ残しを指摘され、ドン引きされた経験を告白。韓国では、少し残すことはマナー違反ではなく、むしろ「全部食べると『足りなかったのかな』という誤解があった」と、日本とは逆の食文化が存在したことを明かした。しかし今では、「一粒の米にも神様が宿る」という日本の考え方を理解し、その食べ方を「美しい」と感じるようになったと語る。
次にパクくん氏が解説したのは、日本特有の「謙遜ワールド」だ。氏は、褒められた際に「いやいや私なんて」「とんでもないです」と返す日本の文化に当初は戸惑ったという。特に、業界最大手レベルの企業の人事部長が会社説明会で自社を「まだまだでして」と語ったエピソードを挙げ、その謙遜の深さに驚きを示した。韓国では謙遜も美徳とされる一方、自身の成果をアピールすることも普通だとし、文化の違いを比較。今では自身も褒められた際に日本式で返してしまうと言い、こうした謙遜を「相手を立てるための“言葉の柔道”」だと表現した。
最後に挙げたのは、「モノに挨拶する」という習慣である。草野球の試合前、チームメイトたちがグラウンドに向かって無言でお辞儀をする光景に「え？みんな誰に挨拶してるの？」と衝撃を受けたと語る。これは、グラウンドを使わせてもらうことへの感謝の気持ちの表れであり、パクくん氏はその背景に「モノに心があるという世界観」、すなわちアニミズム的な思想が根付いていると分析する。野球道具や神社の鳥居など、日本文化の随所に見られる「見えないものへの敬意」は、韓国の文化ではあまり見られないものだという。
動画の締めくくりに、パクくん氏はこれらの行動が単なる習慣ではなく、日本社会が大切にしてきた「合理性を超えた美意識」の表れではないかと考察。日本人にとっては当たり前の行動に秘められた深い意味を、外国人ならではの視点から浮き彫りにした。
パクくん氏が最初に挙げたのは、日本人の「ご飯を残さない美学」である。きっかけは、とんかつ定食屋で隣の席のサラリーマンが茶碗についた最後の一粒まで丁寧に集めて食べていた姿に衝撃を受けたことだったという。パクくん氏は、かつて大学の学食で友人に食べ残しを指摘され、ドン引きされた経験を告白。韓国では、少し残すことはマナー違反ではなく、むしろ「全部食べると『足りなかったのかな』という誤解があった」と、日本とは逆の食文化が存在したことを明かした。しかし今では、「一粒の米にも神様が宿る」という日本の考え方を理解し、その食べ方を「美しい」と感じるようになったと語る。
次にパクくん氏が解説したのは、日本特有の「謙遜ワールド」だ。氏は、褒められた際に「いやいや私なんて」「とんでもないです」と返す日本の文化に当初は戸惑ったという。特に、業界最大手レベルの企業の人事部長が会社説明会で自社を「まだまだでして」と語ったエピソードを挙げ、その謙遜の深さに驚きを示した。韓国では謙遜も美徳とされる一方、自身の成果をアピールすることも普通だとし、文化の違いを比較。今では自身も褒められた際に日本式で返してしまうと言い、こうした謙遜を「相手を立てるための“言葉の柔道”」だと表現した。
最後に挙げたのは、「モノに挨拶する」という習慣である。草野球の試合前、チームメイトたちがグラウンドに向かって無言でお辞儀をする光景に「え？みんな誰に挨拶してるの？」と衝撃を受けたと語る。これは、グラウンドを使わせてもらうことへの感謝の気持ちの表れであり、パクくん氏はその背景に「モノに心があるという世界観」、すなわちアニミズム的な思想が根付いていると分析する。野球道具や神社の鳥居など、日本文化の随所に見られる「見えないものへの敬意」は、韓国の文化ではあまり見られないものだという。
動画の締めくくりに、パクくん氏はこれらの行動が単なる習慣ではなく、日本社会が大切にしてきた「合理性を超えた美意識」の表れではないかと考察。日本人にとっては当たり前の行動に秘められた深い意味を、外国人ならではの視点から浮き彫りにした。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
【パクくん、博士（工学）】28歳。韓国歴19年、日本歴9年、渡航国数31カ国。韓国ソウル生まれ。韓国一の受験激戦地テチドンで勉学。韓国の高校を卒業後、日韓政府の国費留学生として来日。九州大学の学部を卒業、東大院の修士課程を修了。2026年3月に東大院の博士課程を修了。専門は分析化学。日韓英のトリリンガル。