キャンピングカー情報をはじめとして、キャンプや車中泊、バンライフなど、アウトドア&車旅の情報を配信しているWEBマガジン・DRIMOから、実際に車中泊やキャンピングカーを楽しんでいるライターによる記事をMOBYがご紹介します。※以降の記事内容および記事タイトルはDRIMOからの引用・参照です

キャンピングカー旅でうれしいのは、移動の疲れを温泉で癒し、そのまま安心して車中泊できる場所に出会えたとき。

広島県にはキャンピングカーで快適に泊まれる、温泉が併設または隣接しているRVパークが点在しています。

本記事では、自然豊かな山あいから瀬戸内の海沿いまで、実際に旅の拠点として選びやすくて「泊まりたい」と感じた広島のRVパークを3カ所厳選しました。

設備や温泉の使い勝手、車中泊のしやすさをキャンピングカー旅目線でご紹介します。

広島方面への車旅を計画中の方は、ぜひ参考にしてみてください。

RVパーク 君田温泉 森の泉

君田温泉 森の泉

中国山地の豊かな自然に囲まれた、温泉併設のRVパーク。

電源付きサイトが利用でき、良質な温泉が楽しめるため、移動の疲れをしっかり癒せる一泊が叶います。

静かな環境で、のんびり過ごしたいキャンパーにおすすめです。

RVパーク基本情報

名称：RVパーク 君田温泉 森の泉

所在地：〒728-0405 広島県三次市君田町泉吉田311-3

TEL：0824-53-7021

料金：1泊1台 2,500円（電源使用料込み）

チェックイン：13:00～18:00

チェックアウト：8:00～11:00

予約方法：電話予約のみ

定休日：毎週火曜日

駐車可能車両サイズ：バンコン、軽キャンピングカー、一般車

利用可能台数：10台

トイレ：屋外 24時間利用可能

ゴミ処理：あり（ゴミ袋1枚・処理料500円）

電源：あり（1泊使用料込み）

水道：あり（無料）

ペット連れ：可（ドッグランあり）

Wi-Fiの利用：なし

詳細はこちら▷君田温泉 森の泉

温泉と施設の詳細

君田温泉 森の泉

入浴施設：君田温泉 森の泉

入浴料金：大人（中学生以上）800円、小人（3歳～小学生）400円、幼児無料

営業時間：10:00～20:30（最終受付20:00）

定休日：火曜（施設全体）

効能：切り傷、やけど、神経痛、筋肉痛、関節痛など

タオルの有無：フェイスタオル150円

飲食・売店：お食事処、軽食あり

その他：ドッグラン、直売所など多数あり

詳細はこちら▷君田温泉 森の泉

利用者の口コミ・おすすめポイント

・「温泉併設で車中泊後にすぐ温泉！レストランやベーカリーも便利」

・「敷地が広く自然豊か、ペット連れにも嬉しいドッグラン完備」

・「電源付きで料金も手頃、初心者からベテランまで安心の設備」

・「夜は気温が下がるので、毛布がある方がいいと思います」

RVパーク 豊平どんぐり村

豊平総合運動公園

道の駅「豊平どんぐり村」に併設された、使い勝手の良いRVパーク。

食事・買い物・温泉が徒歩圏内にそろい、初めての車中泊でも安心です。

観光拠点としても使いやすい立地が魅力です。

RVパーク基本情報

名称：RVパーク 豊平どんぐり村

所在地：〒731-1712 広島県山県郡北広島町都志見12609

TEL：0826-84-1414

料金：1泊1台2,200円（電源使用料込み）

チェックイン：16:00～18:00（土日祝～17:00）

チェックアウト：～9:00（相談可）

予約方法：電話予約のみ

RVパーク施設定休日：木曜日、年末年始

駐車可能車両サイズ：バンコン、トレーラー、軽キャンピングカー、一般車

駐車場サイズ：全長5.5m以内

利用可能台数：2台

トイレ：屋外24時間利用可能

ゴミ処理：可（燃えるゴミ袋大65円、小40円、燃えないゴミ袋50円、資源ゴミ袋30円）

電源：あり（使用料込み・1,500Wまで）

水道：なし

ペット連れ：可（リード着用）

詳細はこちら▷豊平総合運動公園

温泉と施設の詳細

道の駅豊平どんぐり村 どんぐり荘

入浴施設：どんぐり荘 龍頭温泉（徒歩約200m）

入浴料金：中学生以上600円、小学生300円、小学生未満無料

営業時間：【平日】12:00～19:00（最終受付18:00）、【土日祝】12:00～20:00（最終受付19:00）

定休日：月1～3回火曜日（カレンダー参照）

タオルの有無：（販売）フェイスタオル180円、（レンタル）バスタオル210円

飲食・売店：お食事処、売店あり

その他：道の駅併設施設で観光・アクティビティ充実。

詳細はこちら▷道の駅豊平どんぐり村 どんぐり荘

利用者の口コミ・おすすめポイント

・「屋根付きスペースと2区画のしっかりしたRVエリア。でも体育館脇にあるので、圧迫感があって気になる人もいるかも」

・「徒歩圏内に天然温泉「龍頭の湯」があり、宿泊も可能、散策も楽しい」

・「周辺に世界遺産が複数あり観光拠点に最適」

宮浜温泉RVパーク

くるま旅

瀬戸内海沿いの温泉地にある、ロケーション抜群のRVパーク。

「ペンションあんばらんす」の駐車場の平らな土地に駐車できるため、温泉街の雰囲気を楽しみながら、ゆったりとした車中泊ができます。

宮島観光と組み合わせた旅にも最適な一カ所です。

RVパーク基本情報

名称：宮浜温泉RVパーク

所在地：〒739-0454 広島県廿日市市宮浜温泉2-13-12

TEL：0829-55-1883

料金：1泊1台6,600円～

チェックイン：17:00～22:00

チェックアウト：～10:00

予約方法：WEB予約のみ

駐車可能車両サイズ：フルコン、セミフルコン、バスコン、キャブコン、バンコン、トレーラー、軽キャンピングカー、一般車、その他

駐車場サイズ：長さ12m×幅3m×高さ無制限

利用可能台数：1台

トイレ：施設内24時間利用可能

ゴミ処理：可（宿泊料に込み）

電源：あり（宿泊料に込み）

水道：あり（無料）

ペット連れ：可（2匹まで）

Wi-Fiの利用：あり（無料）

詳細はこちら▷くるま旅

温泉と施設の詳細

天然温泉 宮浜 べにまんさくの湯

入浴施設：天然温泉 宮浜 べにまんさくの湯

入浴料金：大人平日850円、土日祝900円、特定日950円、小学生400円、幼児150円、乳児無料

営業時間：10:00～22:00（最終受付21:30）

定休日：毎月第3火曜日

効能：神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩など

タオルの有無：（販売）フェイスタオル180円、（レンタル）120円

飲食・売店：レストランあり

その他：海と山の絶景が楽しめるロケーション。ジェットバス、露天など多数のお風呂がある

詳細はこちら▷天然温泉 宮浜 べにまんさくの湯

利用者の口コミ・おすすめポイント

・「瀬戸内海が望める温泉郷で旅の拠点に最適」

・「露天や色んなお湯が楽しめる」

・「ペットOK・車外利用可で快適ステイ」

・「宮島・廿日市観光へのアクセスが良好」

・「料金は他RVパークよりやや高めだが立地が魅力」

まとめ

広島県には、温泉と車中泊を両立できる魅力的なRVパークがそろっています。

自然に囲まれて静かに過ごせる場所、道の駅併設で利便性の高い施設、そして瀬戸内海を望む温泉地ならではのロケーションまで、旅のスタイルに合わせて選べるのも魅力です。

どのRVパークも、キャンピングカー旅の拠点として必要な設備が整い、「走る・泊まる・癒す」を一度に叶えてくれる存在。

広島方面への車旅を計画する際は、温泉付きRVパークを目的地のひとつに加えてみてはいかがでしょうか。

きっと、移動も休息も心地よい、満足度の高い車中泊旅になるはずです。