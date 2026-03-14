【広島県】温泉好き必見！車中泊が快適になるRVパークおすすめ3選
キャンピングカー情報をはじめとして、キャンプや車中泊、バンライフなど、アウトドア&車旅の情報を配信しているWEBマガジン・DRIMOから、実際に車中泊やキャンピングカーを楽しんでいるライターによる記事をMOBYがご紹介します。※以降の記事内容および記事タイトルはDRIMOからの引用・参照です
キャンピングカー旅でうれしいのは、移動の疲れを温泉で癒し、そのまま安心して車中泊できる場所に出会えたとき。
広島県にはキャンピングカーで快適に泊まれる、温泉が併設または隣接しているRVパークが点在しています。
本記事では、自然豊かな山あいから瀬戸内の海沿いまで、実際に旅の拠点として選びやすくて「泊まりたい」と感じた広島のRVパークを3カ所厳選しました。
設備や温泉の使い勝手、車中泊のしやすさをキャンピングカー旅目線でご紹介します。
広島方面への車旅を計画中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
RVパーク 君田温泉 森の泉
中国山地の豊かな自然に囲まれた、温泉併設のRVパーク。
電源付きサイトが利用でき、良質な温泉が楽しめるため、移動の疲れをしっかり癒せる一泊が叶います。
静かな環境で、のんびり過ごしたいキャンパーにおすすめです。
RVパーク基本情報
名称：RVパーク 君田温泉 森の泉
所在地：〒728-0405 広島県三次市君田町泉吉田311-3
TEL：0824-53-7021
料金：1泊1台 2,500円（電源使用料込み）
チェックイン：13:00～18:00
チェックアウト：8:00～11:00
予約方法：電話予約のみ
定休日：毎週火曜日
駐車可能車両サイズ：バンコン、軽キャンピングカー、一般車
利用可能台数：10台
トイレ：屋外 24時間利用可能
ゴミ処理：あり（ゴミ袋1枚・処理料500円）
電源：あり（1泊使用料込み）
水道：あり（無料）
ペット連れ：可（ドッグランあり）
Wi-Fiの利用：なし
詳細はこちら▷君田温泉 森の泉
温泉と施設の詳細
入浴施設：君田温泉 森の泉
入浴料金：大人（中学生以上）800円、小人（3歳～小学生）400円、幼児無料
営業時間：10:00～20:30（最終受付20:00）
定休日：火曜（施設全体）
効能：切り傷、やけど、神経痛、筋肉痛、関節痛など
タオルの有無：フェイスタオル150円
飲食・売店：お食事処、軽食あり
その他：ドッグラン、直売所など多数あり
詳細はこちら▷君田温泉 森の泉
利用者の口コミ・おすすめポイント
・「温泉併設で車中泊後にすぐ温泉！レストランやベーカリーも便利」
・「敷地が広く自然豊か、ペット連れにも嬉しいドッグラン完備」
・「電源付きで料金も手頃、初心者からベテランまで安心の設備」
・「夜は気温が下がるので、毛布がある方がいいと思います」
RVパーク 豊平どんぐり村
道の駅「豊平どんぐり村」に併設された、使い勝手の良いRVパーク。
食事・買い物・温泉が徒歩圏内にそろい、初めての車中泊でも安心です。
観光拠点としても使いやすい立地が魅力です。
RVパーク基本情報
名称：RVパーク 豊平どんぐり村
所在地：〒731-1712 広島県山県郡北広島町都志見12609
TEL：0826-84-1414
料金：1泊1台2,200円（電源使用料込み）
チェックイン：16:00～18:00（土日祝～17:00）
チェックアウト：～9:00（相談可）
予約方法：電話予約のみ
RVパーク施設定休日：木曜日、年末年始
駐車可能車両サイズ：バンコン、トレーラー、軽キャンピングカー、一般車
駐車場サイズ：全長5.5m以内
利用可能台数：2台
トイレ：屋外24時間利用可能
ゴミ処理：可（燃えるゴミ袋大65円、小40円、燃えないゴミ袋50円、資源ゴミ袋30円）
電源：あり（使用料込み・1,500Wまで）
水道：なし
ペット連れ：可（リード着用）
詳細はこちら▷豊平総合運動公園
温泉と施設の詳細
入浴施設：どんぐり荘 龍頭温泉（徒歩約200m）
入浴料金：中学生以上600円、小学生300円、小学生未満無料
営業時間：【平日】12:00～19:00（最終受付18:00）、【土日祝】12:00～20:00（最終受付19:00）
定休日：月1～3回火曜日（カレンダー参照）
タオルの有無：（販売）フェイスタオル180円、（レンタル）バスタオル210円
飲食・売店：お食事処、売店あり
その他：道の駅併設施設で観光・アクティビティ充実。
詳細はこちら▷道の駅豊平どんぐり村 どんぐり荘
利用者の口コミ・おすすめポイント
・「屋根付きスペースと2区画のしっかりしたRVエリア。でも体育館脇にあるので、圧迫感があって気になる人もいるかも」
・「徒歩圏内に天然温泉「龍頭の湯」があり、宿泊も可能、散策も楽しい」
・「周辺に世界遺産が複数あり観光拠点に最適」
宮浜温泉RVパーク
瀬戸内海沿いの温泉地にある、ロケーション抜群のRVパーク。
「ペンションあんばらんす」の駐車場の平らな土地に駐車できるため、温泉街の雰囲気を楽しみながら、ゆったりとした車中泊ができます。
宮島観光と組み合わせた旅にも最適な一カ所です。
RVパーク基本情報
名称：宮浜温泉RVパーク
所在地：〒739-0454 広島県廿日市市宮浜温泉2-13-12
TEL：0829-55-1883
料金：1泊1台6,600円～
チェックイン：17:00～22:00
チェックアウト：～10:00
予約方法：WEB予約のみ
駐車可能車両サイズ：フルコン、セミフルコン、バスコン、キャブコン、バンコン、トレーラー、軽キャンピングカー、一般車、その他
駐車場サイズ：長さ12m×幅3m×高さ無制限
利用可能台数：1台
トイレ：施設内24時間利用可能
ゴミ処理：可（宿泊料に込み）
電源：あり（宿泊料に込み）
水道：あり（無料）
ペット連れ：可（2匹まで）
Wi-Fiの利用：あり（無料）
詳細はこちら▷くるま旅
温泉と施設の詳細
入浴施設：天然温泉 宮浜 べにまんさくの湯
入浴料金：大人平日850円、土日祝900円、特定日950円、小学生400円、幼児150円、乳児無料
営業時間：10:00～22:00（最終受付21:30）
定休日：毎月第3火曜日
効能：神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩など
タオルの有無：（販売）フェイスタオル180円、（レンタル）120円
飲食・売店：レストランあり
その他：海と山の絶景が楽しめるロケーション。ジェットバス、露天など多数のお風呂がある
詳細はこちら▷天然温泉 宮浜 べにまんさくの湯
利用者の口コミ・おすすめポイント
・「瀬戸内海が望める温泉郷で旅の拠点に最適」
・「露天や色んなお湯が楽しめる」
・「ペットOK・車外利用可で快適ステイ」
・「宮島・廿日市観光へのアクセスが良好」
・「料金は他RVパークよりやや高めだが立地が魅力」
まとめ
広島県には、温泉と車中泊を両立できる魅力的なRVパークがそろっています。
自然に囲まれて静かに過ごせる場所、道の駅併設で利便性の高い施設、そして瀬戸内海を望む温泉地ならではのロケーションまで、旅のスタイルに合わせて選べるのも魅力です。
どのRVパークも、キャンピングカー旅の拠点として必要な設備が整い、「走る・泊まる・癒す」を一度に叶えてくれる存在。
広島方面への車旅を計画する際は、温泉付きRVパークを目的地のひとつに加えてみてはいかがでしょうか。
きっと、移動も休息も心地よい、満足度の高い車中泊旅になるはずです。