寺地隆成がサヨナラスクイズ…ロッテが投手戦を制する

14日にパ・リーグ球団のオープン戦4試合が行われた。ロッテは西武に1-0で勝利した。先発・田中晴也投手は5回3安打1四球5奪三振無失点。救援陣も無失点リレーでつなぎ、0-0のまま9回の攻撃を迎えると、1死三塁から寺地隆成捕手のスクイズで勝利を収めた。西武は先発・平良海馬投手が4回2安打無四死球3奪三振無失点の好投も、打線が援護できなかった。

ソフトバンクはDeNAに2-5で敗れた。松本晴投手が6回途中7安打1四球4奪三振2失点（自責点1）と好投するも、同点で迎えた7回裏にロベルト・オスナ投手がダヤン・ビシエド内野手に2ランを浴びるなど3失点。打っては今宮健太内野手が先制打含む2安打を記録している。

中日ー楽天は4-4で引き分け。先制を許した直後の2回に、浅村栄斗内野手の1号ソロ、宗山塁内野手の適時二塁打で勝ち越しに成功。中盤にもカーソン・マッカスカー外野手に適時打が生まれた。先発・瀧中瞭太投手は5回81球3安打1四球3奪三振3失点の内容。6回に同点に追い付かれて以降は得点できなかった。

オリックスはヤクルトに4-0でオリックスが勝利。2回に3連打などで2点を先制し、4回には廣岡大志内野手に適時打、7回にも横山聖哉内野手の1号ソロで追加点を挙げた。先発の九里亜蓮投手は6回97球3安打1四球5奪三振無失点。リリーフ陣も無失点でつないだ。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）