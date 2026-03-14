犬が飼い主にみせる『大好きサイン』5選

犬たちは日々飼い主さんに『大好き』を伝えています。愛犬からの愛情表現を見逃したくはありませんよね。犬が大好きな飼い主さんにみせる大好きサインをご紹介します。

1.じっと見つめてくる

犬は本来、視線を合わせることを避ける動物。見つめ合うことは相手に対しての敵意であり、戦闘開始の合図となるからです。一方で、信頼を置いている飼い主さんとはアイコンタクトをとろうとする犬が多いようです。

実際、視線を感じて振り向くと愛犬と目が合った…そのような経験はありませんか？大好きな飼い主さんがいつどこで、何をしているのかが気になりすぎて、常に目で追っているため目が合うのです。犬が自らアイコンタクトをとる行為は深い愛情表現です。

2.体を寄せてくっついてくる

愛犬が体を寄せて寄り添うようにくっついてくるのは、安心しきっている証拠です。特に背中やお尻など体の後ろ側を預けてくるのは絶大な信頼のサイン。完全に飼い主さんに身も心も委ねています。

そのままゴロンとひっくり返る『ヘソ天』ポーズをし、甘えてくる犬も。重要な臓器が集まる上に被毛の少ないお腹を無防備にさらけ出せるのは飼い主さんだから、です。

3.熱烈なお出迎えをする

帰宅したときの愛犬のお出迎えはとっても嬉しい限り。目を細め、耳を倒し、尻尾も大きくブンブンと振りながら、「おかえり！」「ずっと待ってたよ！」と一目で分かる愛情表現でしょう。

お出迎えの最中におもちゃを咥えてきたり、突然水を飲みだすのも、嬉しすぎる自分を落ち着かせるための行動。高ぶる気持ちを抑えようとする健気さはいじらしく感じますね。

4.顔や手を舐める

飼い主さんの顔周りや手をペロペロと舐める行為も、あなたに向けた最大の愛情表現です。子犬は食べ物をねだるときや甘えたいときに母犬の口元を舐めます。その習性が成犬になっても残っているのです。

甘えたい、かまってほしいときにとる行動であり、あなたに対する親愛の情を示しています。飼い主さんのことを母犬のように慕っているのでしょう。

5.飼い主さんの服の上で寝る

犬は大好きな人のニオイに包まれることで最大の安心感を得ます。直接触れ合うことができないとき、例えば留守番時に飼い主さんの脱いだ服の上で眠ったりします。

飼い主さんが使っている毛布やまくらに靴下やスリッパ…ニオイのついたあらゆるものが安心の対象です。洋服がたくさんかかったクローゼットの中で眠る…そんな犬もいるようです。

愛犬の好感度を高める秘訣とは？

ご紹介したように、犬は飼い主さんにたくさんの『大好き』を伝えています。では、そんな多くの愛情に応えてあげるため、愛犬の好感度をより高める秘訣はなんでしょうか？もっと好かれるためのポイントはご覧の通りです。

アイコンタクトを取り合う 日常的な声かけとスキンシップ 大げさに褒める お出かけや遊びで楽しさを共有する

どれも一度は見聞きしたことがあると思いますが、それくらい基本ながら大切なことです。愛犬とアイコンタクトを取り合い愛情の確認をし、毎日の声かけとスキンシップも欠かせません。

褒められる成功体験を重ねると愛犬自身も自信がつき、何事も積極的に取り組めるようになります。大げさなくらい褒めちぎってあげると飼い主さんの好感度も急上昇です。楽しい出来事、楽しい記憶を共有することでポジティブな感情を抱きやすくなります。

これらを意識しながら、愛犬の気持ちを理解しようとする姿勢を見せ続けることが、好感度アップへの近道といえます。

まとめ

犬にとって飼い主さんは誰とも違う特別な存在。そんな絶大な信頼を置いている人には、たくさんの大好きサインを出しています。ご紹介したような仕草、行動を見せたら愛情たっぷりに応えてあげてくださいね。