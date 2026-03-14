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【要注意】あなたの周りにも？ 人の心を平気で傷つける人の意外な心理と今すぐできる対処法

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラー・作家のRyota氏が、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」で「【要注意】人の心を平気で傷つける人の心理と対処法／悪意で人を振り回すタイプを解説」と題した動画を公開した。動画では、人の心を傷つける人の心理的背景を分析し、そうした人たちに振り回されずに自分を守るための具体的な方法を解説している。



Ryota氏によると、人の心を傷つける人は、相手に「関心を持ってほしい」という強い動機を持っている場合が多いという。彼らは自分に自信がなく、心に穴が空いているような感覚を抱えている。そのため、人を傷つけるというネガティブな方法であっても、相手から反応を引き出すことでコミュニケーションを取ろうとするのだ。



具体的には、「理由もなく無視をする」といった行動が挙げられる。これは、相手に自分の存在を意識させ、「どうしたの？」と気にかけてもらうためのアピールだという。しかし、その思惑通りに心配しても問題は解決せず、さらに相手を困らせる行動に出るケースが多いと指摘した。



特に注意すべきは、他の人を巻き込んで攻撃してくるタイプだ。これは間接的な攻撃であり、巧みに他者を操って自分の評判を落とそうとする。Ryota氏は、このような行動は「ガスライティング」にも通じる危険な行為だと警鐘を鳴らす。



では、なぜ彼らは平気で人を傷つけられるのか。Ryota氏は、彼らが相手を「人として見ていない」からだと分析する。相手は自分の心を安定させるための「道具」のような存在であり、相手が傷ついたり落ち込んだりすることに何の感情も抱かない。むしろ、相手の不幸によって自分の自尊心が満たされ、喜ぶことさえあるという。



こうした人への最もシンプルで効果的な対処法は、「反応の量を落とす」こと、つまり無関心になることだとRyota氏は語る。相手は反応を得るために攻撃してくるため、反応がなければ興味を失い、別のターゲットを探し始める。相手の言葉を真に受けず、「どうでもいい意見」として受け流すことが、心を強く保つ秘訣となるだろう。