嬉しいことがあるとルンルンで走ってくるという猫さん。猫さんの軽やかなステップは、見る人を笑顔にしてくれます。

ルンルンな猫さんの動画は109万回再生の人気を集め、「爽快なステップでございますねぇ」「きっと心がはればれしてるんやねー」「ウキウキルンルン伝わります」「ハッピーボーイ」といったコメントが国内外から寄せられることとなりました。

【動画：嬉しいことがあった茶トラ猫→『走り方』が……思わず笑顔になる『可愛すぎる瞬間』】

嬉しい気持ちになると…

Instagramアカウント『茶トラ猫のみゃお』に投稿されたのは、個性的な走り方をする猫さんの姿です。動画に登場するのは、茶トラ猫「みゃお」くん。立派な牙がチャームポイントの男の子です。

嬉しくなると、個性的な走り方を見せてくれるというみゃおくん。ある日のみゃおくんは、ずいぶんとご機嫌だったようで…。

ルンルンなステップを披露

廊下の向こうから、みゃおくんが軽やかなステップを踏みながら走ってきたといいます。「ママ、聞いて！良いことあったよ！」と幼い子どもが言いにきたかのような光景。見ているほうも心が弾んできます。

猫さんの走り方らしくないみゃおくんの軽快なステップ。ママさんが「スキップしてるみたいなふにゃふにゃの走り方」と言うように、幼稚園くらいの子がルンルン気分でスキップをしているようにも見えます。

楽しい気持ちが伝染

ルンルン走りのときのみゃおくんの表情は、やはりどこか嬉しそうなのだとか。思わず、「何か良いことがあったの？」と尋ねてしまいそう。ルンルンのみゃおくんがそばにいると、一緒に踊り出したくなってしまいそうです。

ママさんが出張帰りのときは、おやつを持っていなくてもルンルンで後を付いてくるそう。「みゃおの周りに、音符が出てそう」とママさん。みゃおくんは、心の中で歌いながらステップを踏んでいるのかもしれませんね。みゃおくんの喜びあふれる軽やかなステップは、これからもママさんを笑顔にしてくれることでしょう。

みゃおくんのステップで笑顔になったのは、ママさんだけではありません。みゃおくんの動画を見たたくさんの人にも、笑顔を届けることとなりました。

投稿には、「なんて軽やかなステップ」「ひょこひょこひょこひょこ♡」「華麗なステップですね」「楽しい気持ちがあふれてますね」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『茶トラ猫のみゃお』には今回紹介したみゃおくんのキュートな日常の姿が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント『茶トラ猫のみゃお』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。