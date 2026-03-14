日本を野球の熱狂の渦に包んでいる第6回「ワールド・ベースボール・クラシック」（WBC）。前回大会王者の日本代表が3連勝で予選ラウンド1位通過を決めた。決勝ラウンドをかけた熱戦が繰り広げられた東京ドームには多くの著名人が詰めかけていた。

「女優の戸田恵梨香さんは、自身が主演を務めるNetflixドラマ『地獄に堕ちるわよ』の番宣を兼ね、7日の日韓戦を観戦しました。Xではユニフォーム姿の夫・松坂桃李さんと球場を後にする“夫婦ショット”が拡散され、話題を呼んでいます。

ほかにもフリーアナウンサーの中川安奈さんや、音楽ユニット『電気グルーヴ』のピエール瀧さんが石野卓球さんと観戦したことを自身のSNSで報告。偶然、ピエールさんの後ろの席がムロツヨシさんだったようで、ツーショット写真も公開していました」（スポーツ紙記者）

本誌は6日、「侍ジャパン」の初戦となった台湾戦に訪れていた芸能人たちの姿をキャッチした。まず目に入ったのは、日本テレビの山本里咲アナだ。WBC開幕特番の進行を務めるため、同局の石川みなみアナと球場に足を運んだ。

また、「WBCアスリートサポーター」として選手たちに声援を送った元レスリング日本代表の吉田沙保里は、試合前から気合十分だった。観戦に訪れた野球ファンが語る。

「関係者らしき方と2人で歩いていました。ユニフォームを着ていなくても分かる元アスリートらしい体格で、すぐに気がつきましたよ。偶然、関係者入り口の前でヒロド歩美さんと会ったようで、挨拶を交わしていました。2人とも試合が待ち遠しい様子でハイテンションでしたね」

さらに目を引いたのが、大の野球ファンとして知られる「モーニング娘。’26」の牧野真莉愛だ。ドジャースの上着にミニスカート、ロングブーツという装いで現れたが、試合開始が近づくと侍ジャパンのユニフォーム姿に。通りかかった「WBCフィールドレポーター」の糸井嘉男氏や、元WBC日本代表の岩村明憲氏に満面の笑みを見せていた。

そして関係者入り口には、およそ50人ほどの“出待ちファン”の姿も。その目当ては、対戦国・台湾のチアリーダーズ「CT AMAZE」だった。台湾プロ野球6球団から人気メンバー2人ずつ、計12人が選出されている。

「2024年に日本で写真集を発売したこともある人気メンバーのリン・シャンが姿を見せると、待っていたファンに向かって手を振り、『リン・シャンかわいい！』という歓声が飛び交っていました。球場の外でもファンを沸かせていましたね」（同前）

マイアミでおこなわれる決勝トーナメントはこれ以上の盛り上がりを見せてくれるはずだ。