49歳ラジオDJ、“合格率5.3％”難関試験に合格 6回目の挑戦「合格までたどり着くことができました！」
ラジオDJ、ナレーター、声優、タレントなど幅広く活躍するサッシャ（49）が14日、自身のインスタグラムを更新。気象予報士試験合格を報告した。
【写真】合格証書を手にガッツポーズを決めるサッシャ
サッシャは気象予報士試験合格証明書の画像とともに、「合格しました！！勉強を始めて4年6回目の試験で気象予報士試験に合格することができました！！」と報告。「正直、途中モチベーションが続かなくなりそうな時もありました それでもコメントでたくさん励ましてくださったおかげで諦めることなく合格までたどり着くことができました！ 本当に長い間見守ってくださって、応援してくださってありがとうございました！」と周囲の協力、励ましに感謝した。
続けて「支えてくださった皆様、クリアの先生方 勉強の時間を作るのに協力してくださった仕事先の皆様わがままを聞いてくださって感謝しかありません」とし「これからもよろしくお願いします！」と結んだ。
気象予報士試験は、一般財団法人 気象業務支援センターが、気象業務法に基づき気象庁長官の指定（指定試験機関）を受けて行うもの。同センターが公開している「気象予報士試験実施状況」によると、サッシャが受けた第65回気象予報士試験は、4557人が申し込み、3932人が受験。合格は208人となっており、合格率は5.3％となっている。
【写真】合格証書を手にガッツポーズを決めるサッシャ
サッシャは気象予報士試験合格証明書の画像とともに、「合格しました！！勉強を始めて4年6回目の試験で気象予報士試験に合格することができました！！」と報告。「正直、途中モチベーションが続かなくなりそうな時もありました それでもコメントでたくさん励ましてくださったおかげで諦めることなく合格までたどり着くことができました！ 本当に長い間見守ってくださって、応援してくださってありがとうございました！」と周囲の協力、励ましに感謝した。
気象予報士試験は、一般財団法人 気象業務支援センターが、気象業務法に基づき気象庁長官の指定（指定試験機関）を受けて行うもの。同センターが公開している「気象予報士試験実施状況」によると、サッシャが受けた第65回気象予報士試験は、4557人が申し込み、3932人が受験。合格は208人となっており、合格率は5.3％となっている。